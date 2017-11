"Noch kein Abgleich der Leitstellen"

Nach dem schweren Verkehrsunfall, bei dem am Mittwoch ein 50-Jähriger zwischen Prettin und Großtreben ums Leben kam, sehen die alarmierten Feuerwehrleute aus Sachsen-Anhalt Diskussionsbedarf bei der Ausrückeordnung.

Foto: TZ/Archiv (C. Wendt)

Beilrode. Die TZ fragte Manfred Koch, Gemeindewehrleiter von Großtreben-Zwethau und Beilrode:



TZ: Der Unfall passierte nahe der Landesgrenze. Die Wehren aus Prettin, Annaburg und sogar aus Jessen kamen zur Unfallstelle. Weshalb nicht die Dautzschener, die näher dran waren?

M. Koch: Wir können nur ausrücken, wenn wir über die Leitstelle alarmiert werden. Das war nicht der Fall.



Es wurde aber eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit der Wehren im Bereich der Landesgrenze initiiert?

Das stimmt, aber der Vertrag ist das eine, die Umsetzung etwas anderes. Das Dokument ist noch nicht mit den jeweiligen Leitstellen abgeglichen.



Woran hakt es?

Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam. Das ist kompliziert. Denn selbst beim Bedarf einer Hilfeleistung, die der Einsatzleiter vor Ort der Leitstelle signalisieren muss, hätten wir kaum schneller helfen können. Die notwendige Ausrüstung, ein Spreizer, ist nicht in unserem Bestand. Wir hätten ihn erst von weiter her organisieren müssen. Um solche Dinge künftig schnell klären zu können, ist eine noch genaurere Absprache mit den Leitstellen und den umliegenden Wehren erforderlich. Das ist in Arbeit.