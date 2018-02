"Nordsachsen bisher ohne Masern"

Nordsachsen. Im Raum Leipzig sind mindestens zwei Menschen an Masern erkrankt. Die TZ war dazu mit Nordsachsens Amtsärztin Dipl.- med. Ellen Futtig im Gespräch.

TZ: Frau Futtig, wie ist Ihr Kenntnisstand zur aktuellen Situation in Nordsachsen?

Dipl.-Med. E. Futtig: Ich habe von den Masern-Infektionen im Raum Leipzig auch nur über die Presse erfahren. In unserem Landkreis gibt es keine Erkrankung. Mir wurde aber eine Person aus Nordsachsen gemeldet, die Kontakt mit einem Masern-Erkrankten aus dem Landkreis Leipzig hatte. Allerdings zählt diese zu einem Jahrgang, der als geschützt betrachtet werden kann. Krankheitssymptome sind bisher nicht aufgetreten

Gibt es keine offizielle Information von Ihren Leipziger Kollegen?

Wir werden von amtswegen informiert, wenn sich die Fälle häufen. Das ist offensichtlich nicht der Fall, was sich natürlich schnell ändern kann. Bis zur Stunde (20. Februar, 16.00 Uhr, d. Red.), gibt es dafür keine Hinweise.

Wie sieht es mit dem Masernschutz in Nordsachsen aus? Vor allem in Großstädten gibt es ja teils größere Vorbehalte ...

In der Region Nordsachsen ist der Impfstandard recht gut. Das liegt daran, dass das Verständnis der Eltern für den Impfschutz ihrer Kinder größtenteils gegeben ist und die Ärzte sehr kontinuierlich impfen. Das bemerken wir vor allem bei der Vorschuluntersuchung. Falls die zweite Impfung fehlt, machen wir darauf aufmerksam. Es gibt nur sehr vereinzelt Eltern, die dagegen votieren.

Zur Erinnerung: Wann wird gegen Masern geimpft?

Zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr, also vor Schuleintritt, sollte die zweite – und damit letzte Masernimpfung – erfolgt sein. Sie wird stets als Kombi-Immunisierung gegen Masern und Röteln verabreicht.

Wie bewerten Sie das Impfrisiko?

Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Maserninfektion ernsthaft zu erkranken und gravierende Folgeschäden davonzutragen, etwa eine Enzephalitis, also eine Gehirnentzündung, ist wesentlich höher, als das Risiko eines Impfschadens.

Was sind typische Masern-Symptome?

Anfangs ähnlich wie bei einem grippalen Infekt. Dazu kommt drei Tage nach Krankheitsbeginn der für Masern typische Hautausschlag mit großflächigen hochroten Flecken, zunächst hinter den Ohren, dann übers Gesicht und weiter über den gesamten Körper verteilt. Bei Verdachtsfällen sollte umgehend ein Arzt konsultiert werden.