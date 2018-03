"Nur das Wetter ist nicht beeinflussbar"

Torgau/Dresden. Ein Zurück gibt es ohnehin schon lange nicht mehr. Doch mit der Auftaktpressekonferenz gestern im Sächsischen Landtag in Dresden ist es noch ein bisschen offizieller geworden: Der Tag der Sachsen in Torgau vom 7. bis zum 9. September rückt immer näher.



Oberbürgermeisterin Romina Barth war gemeinsam mit dem Duo Kay Schöttner und Victoria Troka von der organisierenden event-net Agentur sowie dem Bärenmaskottchen in die Landeshauptstadt gereist, um die breite Öffentlichkeit über die Pläne für das große Volksfest vorzustellen.

Das Wort ergriff zunächst aber Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler, seines Zeichens Präsident des Sächsischen Landtags und gleichzeitig auch des Kuratoriums für den Tag der Sachsen. Ihm war es zunächst wichtig zu betonen, dass in Anbetracht der Lage rund um den Globus weiterhin mehr Geld in das Sicherheitskonzept gesteckt wird. „Der Ausrichter bekommt vom Freistaat dieses Mal 60 000 Euro als Anschubfinanzierung.“ Diese Summe soll dafür genutzt werden. Beim letzten Mal in Löbau waren es noch 20 000 Euro weniger.



Diese Summe wird ergänzt mit 700 000 Euro, mit denen der Freistaat den Tag der Sachsen unterstützt. Sie kommen aus dem Topf des kommunalen Finanzausgleichs. Weitere 120 000 Euro macht das Land locker, um die teilnehmenden Vereine zu unterstützen. Doch damit allein ist das dreitägige Fest nicht zu stemmen. Aus Torgaus Stadtkasse müssen noch zwischen 150 000 und 600 000 Euro dazukommen – „je nachdem, wieviel wir noch an Spenden bekommen und was letztlich die Konzepte rund um Verkehr und Sicherheit und die weiteren Maßnahmen kosten“, ergänzte Romina Barth. Und, wie groß das Engagement der Ehrenamtlichen am Ende wirklich ist. Doch darum müsse sich überhaupt keiner Gedanken machen. „Beim Stichwort Tag der Sachsen sehe ich immer wieder, wie plötzlich Euphorie in die Gesichter der Menschen tritt, mit denen ich darüber rede.“ Das gelte sowohl für die Torgauer Bürger als auch die Mehrheit der rund 80 Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung, die im Rahmen der elf Arbeitsgruppen in die Planung für das Großereignis involviert sind.



Doch wie auch immer: Die Finanzierung ist gesichert und der Eigenanteil gedeckelt. Das hatte der Stadtrat einstimmig abgesegnet, als es um die Bewerbung ging, so die Bürgermeisterin. „Doch auch wenn wir viel Geld in die Hand nehmen – am Ende rechnet es sich“, so Barth.

Denn der Tag der Sachsen ist auch nachhaltig. „Wir sanieren mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, Straßen und Gehwege in der Innenstadt.“ Einen kleinen Seitenhieb auf die Verkehrsanbindung Torgaus im Großen konnte sich das Stadtoberhaupt dabei aber nicht verkneifen. „Reisen Sie deshalb besser mit dem Fahrrad an“, sagte sie mit einem Augenzwinkern.



Auch Turnhallen profitieren, wie im Fall der Halle in Nordwest, davon. „Dort, wo wir Teilnehmer unterbringen, werden zum Beispiel die Sanitäranlagen erneuert, genauso wie das Parkett.“ Und noch ein weiterer Punkt könnte sich dauerhaft positiv auf Torgau auswirken. Das hofft zumindest Kay Schöttner. „Jeden Tag stehen bei uns im Büro Menschen aus Vereinen, Ortschaftsräten oder anderen interessierten Bürgern.“ Die neu auflebende Kommunikation könne nachhaltige Synergien schaffen, der engere Kontakt mit der Bevölkerung bestenfalls langfristig erhalten bleiben.

Und schließlich sei ein Projekt wie der Tag der Sachsen auch immer ein Weg, „der Verschlafenheit der ländlichen Region entgegenzuwirken“, wie es die Oberbürgermeisterin ausdrückte. Zudem werde damit auch weiterhin die länderübergreifende Zusammenarbeit gefördert. Sachsen-Anhalt oder der Elbe-Elster-Kreis seien mit im Boot.



Ansonsten konnte die Barth einige neue Zahlen und Fakten auf den Tisch legen. Neben den mittlerweile besetzten Medienstandorten – Hitradio RTL auf dem Marktplatz, Radio PSR und MDR an der Kulturbastion und möglicherweise noch Radio Energy auf dem Parkplatz in der Elbstraße – hätten sich insgesamt bisher 260 Vereine für den Tag der Sachsen in Torgau angemeldet, von denen 224 Anträge auf Fördermittel eingereicht haben. Dies war allerdings nur bis zum 1. März möglich. Weitere Vereine, können sich noch bis zum 31. März anmelden. Das gilt auch für Firmen, von denen bisher 12 ihre Teilnahme zugesichert haben, Händler (44), Gastronomen (76) und Teilnehmer am Festumzug (80).



Neben den Medienbühnen locken nach jetzigem Stand neun Themenbühnen, 16 Themenmeilen und -höfe sowie diverse Schausteller auf das Festgelände in der Innenstadt. „Daran kann sich – wie auch an der Platzierung oder Größe der Meilen – aber noch bis zum Teilnahmeschluss etwas ändern, so Cheforganisator Kay Schöttner, der mit rund 250 000 Besuchern über die drei Tage rechnet. Dass sowohl der Tag der Reservisten als auch der Tag des offenen Denkmals auf das Wochenende fallen und demzufolge mit integriert werden können, sollte dabei helfen, viele Leute anzulocken. Nicht zu unterschätzen ist dabei allerdings auch der Faktor Wetter. „In den letzten Jahren hatten wir meistens Glück“, so Kuratoriums-Präsident Rößler. „Allerdings ist das Wetter das Einzige, das wir überhaupt nicht beeinflussen können.“