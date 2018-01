"Nur" sieben Tonnen Silvestermüll beseitigt

Der City-Dienst der Torgauer Stadtwerke hat mit seinem etwa 20- köpfigen Team in dieser Woche sage und schreibe sieben Tonnen Kehricht zusammengefegt und entsorgt. Zum größten Teil handelt es sich um Überbleibsel von all den Dingen, die am Silvesterabend und in der Neujahrsnacht für gute Laune sorgten: Böller und anderes Feuerwerk, Kronkorken, Papierschlangen, zerbeulte Hüte, Flaschen, Scherben, Plastebecher, diverser anderer Schmutz, teils vom starken Regen arg vermatscht.

Dennoch spricht City-Dienst-Abteilungsleiter Udo Michael von einer geringeren Müllmenge als in den Vorjahren: „In der ersten Januarwoche 2017 waren es knapp zehn Tonnen“, lässt er wissen. Zudem sollte man berücksichtigen, dass in den sieben Tonnen auch Flüssigkeit enthalten ist: „Die Kehrmaschine reinigt nun mal mit Wasser, und der Anteil Flüssigkeit war durch den starken Regen ohnehin schon hoch. Dennoch mussten von uns sieben Tonnen Schmutz auf der Deponie kostenpflichtig entsorgt werden“, vollzieht Udo Michael nach.

Aber er glaubt nicht, dass die Torgauer und ihre Gäste quasi drei Tonnen weniger „geballert“ haben: „Der geringere Umfang kommt wohl eher daher, dass wesentlich mehr Raketenbatterien verbraucht wurden als in früheren Jahren. Das lässt sich an den Überresten gut erkennen, die dann sehr konzentriert vorgefunden werden.“ Dies sei besonders am Torgauer Markt, am Friedrichplatz, in allen Kreuzungsbereichen und in der Bahnhofstraße der Fall gewesen. „Wir waren und sind auch dankbar, wenn Bürger und auf derartige Missstände hinweisen“, bekundet er.

Was ansonsten an Zerstörungen und Rowdytum festgestellt wurde, hält sich nach seinem Befinden in Grenzen: „Natürlich sind wieder Papierkörbe zerstört worden, weil Knallkörper darin losgingen, und umgeknickte Verkehrszeichen gab es auch.“ Aber solche Dinge fänden die City-Dienst-Mitarbeiter nicht nur nach der Neujahrsnacht vor.