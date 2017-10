Torgau. 2017 steht im Zeichen der Reformation, wer weiß das nicht? Fast auf den Tag genau vor 500 Jahren hat der Mönch Martin Luther durch seine 95 Thesen, die er am 31. Oktober 1517 an der Wittenberger Schlosskirche anbrachte, einen religiösen Umschwung in dem damalig katholischen Deutschland verursacht.

Luther war der Meinung, dass nur Gott den Menschen verzeihen kann und man seine Sünden nicht gutmachen könne, indem man den Ablasshändlern Geld gäbe. Seine Thesen, zunächst in Latein für Gelehrte geschrieben, später ins Deutsche übersetzt für das gemeine Bürgervolk, verbreiteten sich rasant, und die Bürger fingen an, das Bestehende zu hinterfragen und gewaltsam zu kritisieren.

Die folgenden Jahre werden in vielen verschiedenen Büchern über die Reformation und das Leben Luthers thematisiert und geschildert, meistens aus der Sicht der „Helden“, wie Martin Luther selbst, seiner Frau Katharina von Bora oder aber auch anderer wichtiger Personen, wie Melanchthon. Nur selten aber gibt es einen Roman aus dem Blickwinkel eines Luthergegners.

Ich selbst habe mich tiefgründig mit der Materie um den Bettelmönch Luther im Zusammenhang meiner Besonders erbrachten Lernleistung ,,Luther in MIR - eine Hommage“ beschäftigt – damals im Abitur, und deshalb war ich zu Beginn skeptisch, wie ein Buch aus einer ganz anderen Perspektive auf die Umschwünge blickend sein würde. Umso überraschter war ich, als ich „O Mensch, bedenck das End!“ von Ruth Elsholz gelesen habe, welches 2016 im Lorbeer-Verlag erschien.



Wie der Titel schon erahnen lässt, handelt es sich hierbei um einen Reformationsroman – schon wieder? Gibt es da nicht schon genug von? Das mag stimmen, besonders in den Jahren vor dem Jubiläum wurde der Buchmarkt förmlich von Sachbüchern und Romanen überschwemmt, doch dieser ist anders.

Zur Abwechslung werden die Geschehnisse des 16. Jahrhunderts von einer Frau namens Agnes Pless, einer Metzgerstochter aus Frankfurt erzählt. Sie ist nicht nur eine gebildete und erfolgreiche Geschäftsfrau, sondern auch die Mätresse des Luthergegenspielers Kardinal Albrecht von Brandenburg. Rückblickend berichtet Agnes über ihre frühe erste Heirat, den Verlust ihres Ehemannes, sowie die Beziehung zum Erzbischof selbst.

Nachdem ihr Ehemann Hans an den Folgen einer Lähmung starb und sie verwitwet, kinderlos und mit dem erfolgreich laufenden Metzgersgeschäft zurück lässt, widmet Agnes sich wieder der Pflege Kranker im Beginenhaus zu Aschaffenburg mit ihrer Freundin und der Beginenmutter Barbara. Als 1526 Hofmarschall Caspar von der Schulburg an einer Seuche erkrankt zu ihnen kommt, trifft Agnes zum ersten Mal auf Albrecht. Denn dieser ist sehr besorgt um seinen langjährigen Begleiter, Lehrer und väterlichen Freund. Da beide gerade erst ihre Partner verloren hatten, einigten sich Agnes und der Kardinal darauf, zunächst keine emotionale Beziehung zu führen, auch wenn beiden beim ersten Treffen bewusst wurde, dass das mehr als schwierig sein würde.

Agnes wird von Albrecht beauftragt, auf dessen Tochter Anna aufzupassen, und sie berichtet, wie sie sich langsam dem Erzbischof annäherte. Es wird berichtet von romantischen Ausflügen aber auch von den politischen Ereignissen, wie den Bauernkriegen oder dem Reichstag in Augsburg (1530). Agnes hatte nicht nur die Rolle der Geliebten Albrechts inne, sondern war auch gleichzeitig eine Vertraute und Ratgeberin. Die Zeit setzte ihm stark gesundheitlich zu, er saß zwischen den Stühlen, zwischen der Katholischen Kirche und den Bürgern. Immer wieder wird seine Verzweiflung und Überforderung dargestellt, was man sonst eher weniger erfährt.

Viele andere Romane zeigen Albrecht von Brandenburg als kaltherzigen, machtbesessenen Katholiken, der Untreue nicht gestattete. Selten wurde seine Sicht der Dinge derart geschildert und beleuchtet. Martin Luther an sich agiert direkt nur an einer Stelle im Buch und das ist zu Beginn, bevor Agnes und Hans überhaupt verheiratet sind. Natürlich spielt er auch eine große Rolle, aber mehr im Hintergrund. Im weiteren Verlauf der Erzählung kommt es zu einem Gespräch zwischen Agnes Pless und Katharina von Bora, Herrn Käthe, in dem beide Frauen feststellen, dass ihre Männer stur sind und man sie von ihrem Vorhaben nicht abbringen kann.

Katharina wird als vielseitige Hausfrau und Mutter dargestellt und da finde ich eine weitere Parallele zu „ Luther in MIR“. Die beiden Frauen im Reformationsroman von Ruth Elsholz sind selbstdenkend und emanzipiert, stehen ihren Männern zur Seite und versuchen, den Zwist zwischen ihnen zu lindern.

Erfolglos, wie uns die Geschichte bewiesen hat.



Ich finde, einen Roman aus einer ganz neuen Perspektive zu schreiben, ist sowohl schwierig als auch einfallsreich, zumal es keine vergleichbaren Werke gibt. Agnes Pless reflektiert Jahre später über ihr Leben und das Leben mit den ihr so wichtigen Menschen, wie Hans, Barbara, Anna und Albrecht. Die Mischung aus Geschichte, Politik aber auch Liebe und Erotik, macht das Buch so lesenswert. „Da ich das Leben einer Mätresse schildern wollte, musste da natürlich auch Erotik hinein. Eine Frau, die auch mit über 40 Jahren noch die Geliebte eines Kardinals ist und zudem politisch Einfluss nimmt, sowie eigenes Vermögen hat, würde wohl, so nahm ich an, aber auf alle Fälle mehr zu bieten haben als „nur“ Erotik“, verriet mir Ruth Elsholz auf meine Frage, wie es zu dem Hauch Romantik und Erotik kam.

Die Idee zum Buch kam ihr, als sie erfuhr, dass die Beginen in einer heutigen Parkruine in Aschaffenburg eine Niederlassung gehabt haben sollen, und dass deren Beginenmutter die Mätresse Kardinal Albrechts von Brandenburg war. „Ich fand also das Frauenschicksal interessant, das ich hinter diesen Angaben vermutete, weniger die Reformation oder kirchengeschichtliche Einflüsse.“

Ich vermute, dass genau aus diesem Grund die Geschichte einen gewissen Reiz hat. Wenn man sich nicht von Anfang an auf etwas festlegt, sondern der Kreativität freien Lauf lässt. Ähnlich war es bei meinem Drehbuch zu „Luther in MIR – eine Hommage“, welches ich gemeinsam mit Anne Landschreiber über zwei Jahre in der Abiturstufe geschrieben habe. Wir hatten ein Ziel: Ein Drehbuch zu einem Theaterstück über Martin Luther und die Reformation zu schreiben. Aber was wir genau schreiben wollten, dass wussten wir zu Beginn nicht. Mit der Zeit fanden wir einen Faden, an dem wir uns orientierten und am Ende waren wir sehr stolz auf uns. Und ich glaube, dass genau das ein gutes Ergebnis ausmacht. Dass man Freiheiten beim Entstehungsprozess hat.

Die Autorin Ruth Elsholz hat mich an meine „Luther“-Zeit erinnert, und ich kann sagen, dass trotz der Fülle von 520 Seiten, nicht einmal das Gefühl aufkam, ich müsse das Buch für immer weg legen und so wie das ein oder andere Geschichtsbuch unberührt lassen. Agnes Pless, Metzgerstochter, Geschäftsfrau und Geliebte des Luthergegenspielers Albrecht von Brandenburg – ihre Memoiren geschildert im Reformationsroman „O Mensch, bedenck das End!“, ist perfekt für alle, die mal Abwechslung im Jubiläumsjahr brauchen und sich für eine andere Sicht der Dinge interessieren.