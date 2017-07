"Ornament" will Torgau(er) überraschen

Torgau. Von einer Fachjury unter dem Dach des Bundes Bildender Künstler Leipzig (BBK) wurden kürzlich in Torgau vier Entwürfe aus dem offenen künstlerisch- konzeptionellen Ideenwettbewerb zu Kunst im öffentlichen Raum, „Ornament – Spurensuche in der Torgauer Stadtlandschaft“, ausgewählt. Nach drei Stunden intensiver Diskussion entschied sich das Gremium für die überzeugendsten Projekte aus 20 eingereichten. Sie sollen in der zweiten Jahreshälfte in Torgau umgesetzt werden,



Maria Melms, Geschäftsführerin des BBK, wertet: „Die Stadt Torgau, besitzt eine beeindruckend erhaltene Altstadt mit über 500 Denkmalen aus der Zeit der Renaissance. Zugleich war sie mit Schloss Hartenfels ein zentraler Ort der Reformation. Die einzelnen Epochen und Ereignisse hinterließen vielfältige Spuren, die sich auch in den zeittypischen Ornamenten niederschlagen bzw. ihren Ausdruck in Formen finden, die ornamental interpretiert werden können.“

Auf folgende Kunstobjekte dürfen die Einwohner und Besucher der Stadt in absehbarer Zeit gespannt sein:



Einander

Eine Installation von Ina Geißler soll eine Straße nahe des Marktplatzes scheinbar abtrennen. Tatsächlich wird „Einander“ durchlässig bleiben. Ein farbiger Buchstabenteppich aus Worten wie Einander/Aufeinander/Zueinander/Miteinander bildet einen Vorhang, durch den sich die Menschen in ihrem Alltag, aber auch die Gäste der Stadt bewegen können. Visuell prägnant fügt er sich in die Stadt ein und ruft wichtige soziale Werte ins Bewusstsein.



Flashback

Die Intervention von Hannah Schneider richtet sich auf die Torgauer Nikolaikirche. „Flashback“ wird auf der schadhaften Haut der früheren Kirche einige der Spuren markieren, die an diesem Ort die Zeitläufte hinterließen. Eine Soundsequenz wird sich akustisch in den städtischen Geräuscheteppich einschreiben. Die „Rückblende“ erinnert an frühere Erlebnisse und Begebenheiten und stellt dabei eine Verbindung zu unserer Gegenwart her.



Stargate

Das Objekt „Stargate“ von Alessandra Donnarumma lenkt den Blick zum Himmel. In der Auseinandersetzung mit dem Torgauer Mediziner und Naturforscher Johannes Kentmann wird sich so in Torgau ein „Sternentor“ öffnen. Eine ganz bodenständig montierte Holzscheibe ist mit Schnitzereien bedeckt, die sich auf Illustrationen in Kentmanns Werken beziehen. Von ihr aus wird ein Licht unsere Erde mit dem Kosmos verbinden.



Leben und Tod rungen

Anett Lau ging für ihr Objekt und ihren virtuellen Rundgang unter dem Titel: „Leben und Tod rungen“ von einem Gedicht Martin Luthers und vom Motiv der Arabeske aus, das in Torgau sehr präsent ist. Eine Säule mit einem QR-Code lädt die Torgauer und ihre Gäste ein, sich entlang dieses Rankenornamentes ihren Weg durch die Stadt zu bahnen. Eine Webseite erlaubt es, diese Entdeckungsreise unabhängig von Ort und Stelle nachzuvollziehen und zu vertiefen.



Die konkrete Durchführung der Projekte wird in einem Kolloquium am 26. Juli mit den teilnehmenden KünstlerInnen, dem Bund Bildender Künstler, der Stadt Torgau und der Unteren Denkmalschutzbehörde Torgau abgestimmt. „Dieses Miteinander zwischen den Künstlern, den Ämtern und dem BBK ist sehr wichtig, damit die Ideenentwürfe auch tatsächlich realisiert werden können“, bekundet Maria Melms. Die temporären Installationen sollen bereits im August und September installiert werden.



Am 7. Oktober möchte Romina Barth, Oberbürgermeisterin der Stadt Torgau, das interessierte Publikum begrüßen und die Kunstwerke feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Das wird im Rahmen der Festtage zu „Luthers Kirchweih (6. bis 8. Oktober) geschehen: „Diese Installationen werden das Stadtbild im Jubiläumsjahr der Reformation auf besondere Weise bereichern“, bekundet die Oberbürgermeisterin. Im Anschluss können die Ergebnisse im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

Das Projekt wird vom Kulturraum Leipziger Raum, der Stadt Torgau und dem BBK Leipzig e. V. gefördert.