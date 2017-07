"Paddy" Kelly kommt

Torgau. Diese Nachricht dürfte quer durch alle Generationen für Begeisterung sorgen: Michael Patrick Kelly kommt am Freitag, den 1. September, nach Torgau. Um 20 Uhr beginnt sein Konzert in der Kulturbastion - und dafür gibt es sogar noch Tickets! Wie lange? Das ist schwer zu sagen, denn schon vor dem Tourneebeginn am 29. Juli in Tambach bei Coburg sind einige seiner Konzerte zumindest für dieses Jahr online bereits ausverkauft.



Paddy Kellys neues Album heißt „ID“ (für Identität). Was diese, seine „ID“ ausmacht, ist - auf seine Biografie bezogen - eine ganze Menge: die Zeit als Teeniestar in der grandiosen Familienband, die sechs Jahre im Kloster, das Comeback als Solokünstler, ebenso der Ruf als Frauenheld, die überraschende Hochzeit im Jahr 2013 mit seiner Jugendliebe, und, und, und ...

All das hat die Facetten seiner Musik geprägt. Jeder Song ist ein „Puzzleteil vom großen Ganzen. Von Jemandem, der fest auf beiden Beinen steht und gerade deswegen offen ist für Neues, für den Sprung ins kalte Wasser“, so heißt es in der Vorankündigung seiner Tournee.



Wer sein Konzert in Torgau miterleben möchte, sollte schnell buchen - entweder direkt im Büro der Kulturbasstion, Tel. 03421 737610, bei allen Reservix VVK-Stellen oder unter www.eventim.de.