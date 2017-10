"Papiertiger": Landrat kritisiert Landesregierung

Torgau/Dresden. Worum es in Dresden ging, wollte Emanuel am Montag nicht verraten.

Er verwies auf eine Abmachung unter den Landräten, dass Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) für sie alle sprechen solle. Der BILD sagte Harig, Tillich hätte eine bessere Finanzausstattung kleiner Kommunen in Aussicht gestellt. Laut dem Internetportal Tag24 ist es zudem um die Themen Asyl, Würdigung des Ehrenamts und Kommunikation mit der Staatsregierung gegangen.

Ob Emanuel seine Ende vergangener Woche geäußerte Kritik an der von Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) forcierten Wohnsitzauflage für Flüchtlinge im Freistaat auch in Dresden vorgebracht hat, ist unklar. In die kolportierten Problemfelder passen würde sie. Der Landrat hatte die Auflage als „zahnlosen Papiertiger, der völlig die Realitäten verkennt“ bezeichnet.

Flüchtlinge sollen demnach mindestens ein Jahr in dem Ort wohnen bleiben, der ihnen im Asylverfahren zugewiesen wurde, um den starken Zuzug in Großstädte wie Leipzig und Dresden einzudämmen.

„Bei allem Verständnis für die Probleme der großen Städte. So werden diese bestimmt nicht gelöst“, kritisiert Emanuel und fühlt sich brüskiert: „Der Sächsische Landkreistag hat der Ministerin gerade erst seine Bedenken zur Einführung der Wohnsitzauflage schriftlich dargelegt, doch diese geht darüber hinweg und lässt via Medien mitteilen, dass es dazu einen Erlass aus dem Innenministerium geben wird. So geht man nicht mit Landräten um!“

Viele Fragen seien ungeklärt: „Wer soll denn kontrollieren, wo sich jemand tatsächlich aufhält? Wenn ein anerkannter Flüchtling beispielsweise in Taucha gemeldet ist, kann er ja trotzdem jederzeit in Leipzig zu Besuch sein. Und wie sollen denn Sanktionen durchgesetzt werden? Durch Leistungskürzungen? Das Geld kommt doch vom Job-Center und nicht vom Landratsamt.“