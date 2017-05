"Potential" für den Arbeitsmarkt

Nordsachsen. Im Gesundheits- und Sozialausschuss des Landkreises am vergangenen Mittwoch standen die Abläufe beim Übergang der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) in die Volljährigkeit zur Diskussion.

Weil damit ein Wechsel vom Jugendamt als betreuende Behörde hin zum Amt für Migration und Ausländerrecht (AMA) einhergeht, seien dabei einige Schritte einzuhalten. Sven Keyselt, Amtsleiter im AMA, stellte die Verfahrensweise vor und machte dabei klar, dass ausnahmslos alle UMAs – bis vor kurzem waren es in Nordsachsen nur Jungen – mit der Volljährigkeit vom Landkreis untergebracht werden.

„Drei Monate vor der Volljährigkeit übermittelt das Jugendamt die Daten zur weiteren Planung an das AMA, das seinerseits einen Monat vor dem Stichtag alle Beteiligten über die geplante Unterbringung informiert“, so Keyselt. „Circa zwei Wochen gibt es dann einen Kennenlern-Termin in der neuen Einrichtung, in die der UMA mit seiner Volljährigkeit wechselt.“ Warum nach Möglichkeit immer auf Gemeinschaftsunterkünfte zurückgegriffen werde, erklärte Angelika Stoye: „Im Gegensatz zu Wohnprojekten oder Wohnungen sind in den

Gemeinschaftsunterkünften immer Sozialpädagogen da“, so die Ordnungs-Dezernentin. Der Schritt in die Selbstständigkeit wäre ansonsten sehr groß. Denn: „In den UMA-Einrichtungen werden die Minderjährigen intensiv rundum betreut.“

Jens Rühling, für die Grünen im Ausschuss, übte Kritik an diesem Vorgehen. „Wenn ich einen aus dem gewohnten Umfeld heraus nehme und in eine GU packe, wenn er irgendwann unruhig wird und nach Leipzig abhaut. Was dann?“ Den Konter gab es umgehend aus den eigenen Reihen. Heiko Wittig (SPD), Vorsitzender der Ampel-Fraktion, sagte: „Irgendwann ist immer einer der erste, der in eine GU muss. Doch die anderen folgen dann nach und nach“, so der Löbnitzer.

„Außerdem kennen sich die Flüchtlinge auch untereinander über die UMA-Einrichtungen hinaus. Ich halte diesen Weg für eine gute Sache.“

Künftig wolle man die UMAs, so Keyselt, stärker in das Programm der Arbeitsmarktmentoren integrieren. „Aufgrund der intensiven Betreuung bis zum Abschluss des 18. Lebensjahrs sind sie oft besser integriert als andere Flüchtlinge“, deutete der Amtsleiter an. „Dieses Potential wollen wir weiter fördern. Die Arbeitsmarktmentoren sollen frühzeitig mit den UMAs in Kontakt treten und am Kennenlern-Termin teilnehmen, um eine gewisse Beständigkeit und Perspektive zu vermitteln.“

Landrat Kai Emanuel zeigte sich durchaus „otimistisch“ ob der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der UMAs. „Ich will jedoch nicht sagen, dass es keine Probleme gibt.“ Eines sei bezüglich der Gesamtlage der Flüchtlinge die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt für Alleinreisende. „Wir setzen jedoch keinen auf die Straße, wenn der Asylbescheid kommt und die Ayslbewerber damit eigentlich die Einrichtungen des Landkreises verlassen müssten“, erklärte Amtsleiter Keyselt. „Wir kümmern uns dann mit um die Wohnungssuche.“

INFO:

Aktuell leben 132 UMAs im Landkreis Nordsachsen. Folgende Einrichtungen kümmern sich derzeit um deren Betreuung und Unterbringung:

• Schullandheim Lampersdorf

• Schullandheim Olganitz

• Caritas in Eilenburg

• ASG in Dahlen

• Pension Jasniak in Trossin

• Lucky Punch in Taucha, Sehlis

• SKZ Delitzsch, in Reibitz