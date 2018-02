"Presse-Freiheit" karikiert

Mügeln. „Der Karikaturist ist ein Künstler, der seine Begegnungen mit den Menschen und seine Erfahrungen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Erlebnissen in komisch überzeichneten Bildern darstellt. Man nennt dieses Genre auch die bildliche Form der Satire.

Die Ausstellung von Gerd Tiedke, von der ich erzählen möchte, trägt den oben genannten Titel und auf einer der 40 Karikaturen kann man folgenden Text lesen:

„Ist doch meine Pressefreiheit,

womit ich noch schreibe“

Wenn wir uns dann durch die Agenda des Meisters lesen, so hat er sich schon mit 16 Jahren mit Karikaturen beschäftigt. Als Diplomlehrer für Deutsch und Kunsterziehung geht er den Weg der Künste weiter und mit fast 25 Jahren als praktizierender Journalist rundet sich die Vielseitigkeit von Gerd Tiedke ab.

Wir in Torgau kennen zum Beispiel seine „Löschblätter“, in denen er sich mit unzähligen Karikaturen den Aufgaben und Ereignissen der Feuerwehr widmete.

An seine genialen Artikel als Lokalredakteur, die sich vornehmlich mit der Kunst- und Kulturszene in Torgau beschäftigten, erinnert man sich gerne. Sein Buch „Sommerflug zur Insel“, das mich als Rheinländer gefühlsmäßig in das größte Ferienlager der DDR auf Usedom führte, ist einfach nur toll.

Zurück zum Thema der Ausstellung „Presse-Freiheit“. Er sagt selber, das er seine persönlichen Erlebnisse gepaart mit einem Augenzwinkern, aber gleichzeitig auch mit einem ernsten Hintergrund gezeichnet hat. Seinem Berufsstand, dem des Journalisten, nimmt er sich dabei ironisch und selbstkritisch an:

„Wie halten Sie‘s eigentlich mit der Würde des Menschen?“

Ich habe viel mit Gerd Tiedke zusammengearbeitet, aus meinem Job heraus, als Vorstandsmitglied der Initiativkreises Schloss Hartenfels und als Mitglied des Kunst- und Kulturvereins. Gerade diese Aussage erinnert mich an seine Geradlinigkeit, seine Ehrlichkeit und seine bewegende Kreativität.

Mehr möchte ich von den Karikaturen nicht verraten, besuchen Sie die Ausstellung, zu sehen zur Zeit bis 4. Mai im Rathaus Mügeln. Irgendwann dieses Jahr kommt sie sicherlich auch nach Torgau (Info auf www.kleine-galerie-torgau.de).

Ein Leckerbissen zum Abschied. Stellen Sie sich eine Stadtratssitzung vor, wo auch ein eingeladener Pressevertreter sitzt. Auf der Karikatur steht folgender Text:

„Über den nächsten Tagesordnungspunkt bitten wir die Presse nicht zu berichten“.