"Redakteurin ist mein Traumberuf"

Torgau. Haben Sie in den letzten Tagen das neue Kürzel ep in der TZ bemerkt und sich gefragt, wer sich dahinter verbirgt? Das bin ich, Elisa Perz, 18 Jahre alt und seit dem 1. September die neue Volontärin der TZ. Ursprünglich komme ich aus einer Kleinstadt in Thüringen, aus Zeulenroda. Doch jetzt ist Torgau für die nächsten beiden Jahre mein neues Zuhause.



Was mich an dem Beruf eines Redakteurs interessiert? Zum einen bereitet es mir einfach sehr viel Spaß, Artikel zu verfassen, um die Menschen zu informieren und zu unterhalten. Außerdem bin ich neugierig, offen und gehe gerne auf andere Leute zu. Zu guter Letzt reizt mich die Abwechslung, die der Job durch die verschiedenen Themen bietet.



Die Leidenschaft für den Journalismus habe ich vor zwei Jahren während eines Praktikums beim Amtsblatt meiner Heimatstadt entdeckt. Anschließend arbeitete ich als freie Mitarbeiterin für die Ostthüringer Zeitung. Meine Freunde nannten mich schon eine „Zweite Karla Kolumna“. Deshalb war für mich schnell klar, wie mein zukünftiger beruflicher Weg aussehen soll. Anstatt meine Zeit während eines Studiums in Hörsälen zu verbringen, wollte ich einen Volontariatsplatz finden. Dies ist mir bei der TZ gelungen.



Als Ausgleich zu der Arbeit am Schreibtisch spiele ich gerne Tennis oder turne. Gerade nutze ich meine Freizeit vor allem dazu, Torgau mit dem Fahrrad zu erkunden, um meinen neuen Wohnort besser kennenzulernen. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, entspanne ich mich mit einem guten Buch, vorzugsweise mit einem Krimi.

Nun blicke ich erst einmal den nächsten zwei Jahren gespannt und voller Vorfreude entgegen.