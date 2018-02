"Schule braucht starken Förderverein"

Torgau. „Das sind exakt 37 mehr als im Vorjahr“, freut sich Beate Senftleben als Vereinsvorsitzende. Sie macht schon jetzt aufmerksam auf den Joe-Polowsky-Sponsorenlauf am 8. Juni, an dem sich Schüler, Lehrer und Eltern aktiv beteiligen sollten. Der Förderverein regelt dafür die finanziellen Abläufe. Vergangenen Samstag, am 3. Februar, wurde gemeinsam mit dem Elternrat der Tag der offenen Tür unterstützt. Dabei konnte das neue Jahrgangsbuch angeboten werden, erstmals auch der neue Vereinsflyer (gestaltet vom Medienprojekt im Rahmen einer Komplexen Lernleistung) .



Beides habe für große Neugier gesorgt: Vereinzelt gab es sogar neue Beitrittserklärungen für den Förderverein. „Wir sind über jeden Mitstreiter dankbar, die Schule braucht starke Förderer“, bekräftigt Beate Senftleben. Zudem berichtet Elternratsvorsitzender Norbert Lachmann über seine Erlebnisse: „Wir hatten viele Gespräche mit potentiellen Schülern und ihren Eltern. Viele erkundigten sich nach unseren Erfahrungen, wie man den Sprung ans Gymnasium am besten meistern kann.“ Dabei sei es meist gelungen, eventuelle Bedenken abzubauen, mit dem Hinweis, dass die Entscheidung für diesen Bildungsweg verantwortungsvoll getroffen werden sollte.