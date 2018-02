"Sie hätten Falk plattgemacht"

Fußball. Fußballturnier-Eklat in Oschatz: Jetzt redet ein Augenzeuge. Außerdem befasst sich nur der Vorstand des Nordsächsischen Fußballverband in seiner Vorstandsitzung mit dem Vorkommnis.

„Wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre, hätten sie Falk plattgemacht“, sagt Rainer Menge. Er war am Sonnabend während der Endrunde um die Hallen-Kreismeisterschaft der F-Junioren (Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren) in der Oschatzer Döllnitztalsporthalle vor Ort – jenem Turnier also, bei dem Organisator Falk Zschäbitz von mehreren Männern zusammengeschlagen wurde und anschließend ins Krankenhaus musste.

Menge kam dazu, als Zschäbitz sich gerade aufgerappelt hatte, sah als erstes eine Beule am Hinterkopf des Offiziellen. „Dann habe ich mich instinktiv vor Falk gestellt und ihn nicht mehr aus den Augen gelassen. Er war komplett durch den Wind, wie traumatisiert“, erzählt Menge weiter. Auf die Angreifer habe er in diesem Moment nicht geachtet und deswegen niemanden erkannt.

Weinende Kinder

Unmittelbar vor der Attacke hatte Zschäbitz eine Frau der Halle verweisen wollen, die zuvor Schiedsrichter während des Turniers massiv beleidigt haben soll. Dann sei es laut auf dem Gang geworden. Menge hörte die Frau rufen „Der hat mich angefasst!“ und war kurz darauf mitten drin im Tumult.

Der Übergriff hatte sich unmittelbar nach dem Spiel um Platz drei zwischen dem SV Merkwitz und dem SV Mügeln-Ablaß zugetragen. Viele der Kinder hätten die Szenen beobachtet, seien danach völlig verstört gewesen. „Die Mügelner saßen heulend in der Kabine, die haben überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Wenn Kinder sehen, dass sich Erwachsene benehmen wie die Axt im Walde, dann tut das umso mehr weh“, sagt Menge.

Er und Falk Zschäbitz kennen sich persönlich sehr gut, haben Dienstagmorgen noch einmal über die Ereignisse gesprochen. „Falk war immer noch am Boden zerstört“, sagt Menge. „Er muss jetzt seine Lehren daraus ziehen, darf sich nicht verstecken. Wenn er jetzt sein Engagement beendet, wäre das einfach nur schlimm.“ Zschäbitz ist im Nordsächsischen Fußballverband (NFV) für die Organisation fast aller Nachwuchs-Hallenturniere zuständig. Wohlgemerkt ehrenamtlich.

NFV will Ereignisse aufarbeiten

Menge selbst trainiert die Bambini des FSV Oschatz, weiß, dass Emotionen zum Sport gehören. Aber: „Man muss in der Lage sein, das nach dem Spiel abzuhaken. Alle Vereine sollten sich fragen, was für Leute bei ihnen im Nachwuchs arbeiten. Wir haben eine Vorbildfunktion. Der Fußball sollte sauber bleiben und wir sollten die Kinder dazu erziehen, fair miteinander umzugehen, damit sie mit Freude beim Sport bleiben.“

Die Vorstandsmitglieder des Nordsächsischen Fußballverbandes (NFV) haben die Aufarbeitung der Ereignisse zum Sonderthema ihrer turnusmäßigen Sitzung am heutigen Donnerstag erklärt, wie der Vorstand in einer Pressemitteilung bekanntgab. Dort heißt es außerdem, man habe die Turnierleitung aufgefordert, einen umfassenden Bericht zu den Vorfällen zu verfassen und werde über die Einleitung eines Sportgerichtsverfahrens entscheiden. „Der NFV distanziert sich klar von jeglicher Form von Gewalt und Diskriminierung im Fußball, sei es auf dem Spielfeld, auf den Rängen oder an sonstigen Schauplätzen.“