"Silvesterkarpfen kaufen meist die Männer ein"

Der Chef der Wermsdorfer Teichwirtschaft weiß auch, dass für den Jahresend-Schmaus eher die größeren Exemplare verlangt werden und dass diese aus mancherlei Gründen meist von den Herren der Schöpfung gekauft werden. „Aber es sind am Großen Teich in Torgau nicht nur kapitale Burschen zu haben, sondern Karpfen jeder Größe“, fügt er hinzu.

Aus Gesprächen mit Kunden weiß er, dass die glitschigen Teichbewohner hierzulande gern gebacken auf die Festtagstafel gelangen, während sie im Limburger Raum, in Stählers Heimat, als „Karpfen blau“ veredelt werden. „Es gibt ja unzählige Rezepte für diesen gesunden Fisch“, bekundet er.

Tatsächlich besitzt Karpfenfleisch ein hohes Potential mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die wichtig sind zur Reduktion der koronaren Herzkrankheiten und zur Prävention von Herzinfarkt. Wer also ohnehin gesündere Ernährung für das neue Jahr geplant hat: Heute ist der Fischverkauf am Großen Teich noch bis 17 Uhr geöffnet, und am 30. Dezember bis 12 Uhr.