"Sport ist kein Wunschkonzert"

Und da kam die Verlegung des Sachsenpokal-Viertelfinalspiels von Inter Leipzig auf Sonntag ziemlich günstig. Kurzerhand hat der SCH das eigene Spiel gegen Mügeln auf den Freitag vorgezogen, um mal wieder vor einer ordentlichen Kulisse spielen zu können.

Ob das Spiel der Kulisse dann auch entsprechen wird, muss sich erst noch zeigen. Denn die Leistungen der Hartenfelser schwankten in den letzten Wochen irgendwo zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Einem hart erkämpften und glücklichen Auswärtssieg gegen Krostitz II in der Liga folgte die herbe 0:7-Heimklatsche gegen Schenkenberg. „Die waren eine Nummer besser als wir“, gesteht Steller ein. Beim genauen Gegenteil in der letzten Woche waren es dann die Laußiger, die beim 8:0-Sieg der Torgauer „eine Nummer schlechter waren.“

Und was passiert nun gegen Mügeln? Steller: „Fakt ist, dass wir weiterhin Besetzungsprobleme haben. Wir gehen mit A-Jugend-Torwart Sandmann von Union und ansonsten voraussichtlich der selben Mannschaft wie am letzten Wochenende ins Spiel.“ Aufgrund der dünnen Personaldecke könne das Wechselbad der Gefühle durchaus seine Fortsetzung finden. „Sport ist nun mal kein Wunschkonzert“, stellt der Trainer fest. „Wir wollen aber bis zur Winterpause an Radefeld dranbleiben. Und dafür müssen wir natürlich gewinnen.“ Das sei dementsprechend auch das Ziel. Allerdings erwartet Steller gegen Mügeln, das in der Tabelle nach zehn Spieltagen mit 16 Punkten auf Platz 7 rangierend neun Zähler Rückstand auf die Torgauer hat, „ein Spiel auf Augenhöhe.“

Anpfiff: Fr., 19.30 Uhr (Hafenstadion)

Torgau voraussichtlich mit: Sandmann; Kaubitzsch, Lichtenwald, Litka, Ghavamzadeh, Tänzer, Windrath, Michalari, Hache, Fromm, Pietsch