"Stadtrat weiß jetzt, dass es uns gibt"

Torgau. Wie die Zusammenarbeit von Jugendteam und Stadtrat nun weitergeht, das verriet Teamgründerin Christina Gaudlitz im Gespräch:



Kamen Sie denn bereits vor der Präsentation mit den Stadträten ins Gespräch?

Christina Gaudlitz: Ja, im Laufe des Jahres hatten wir einige Gespräche mit manchen Stadträten. Sei es Claus Höfner, Karl-Friedrich Potzelt, oder auch im Rahmen der Vorstellung des Jugendteams beim Lions Club, wo ebenfalls Stadträte involviert sind.



Wie war die Reaktion der Räte auf Ihre Präsentation?

Im Nachgang unserer Vorstellung ergab sich eine kleine Fragerunde. Peter Deutrich findet unsere Initiative sehr gut und auch die Aktion mit der Skateranlage und hofft natürlich, dass es auch weiter geht. Matthias Grimm-Over hat sich auch sehr positiv geäußert und findet es gut, was wir alles schon auf die Beine gestellt haben. Dr. Vera Mehlhorn gab uns Hinweise mit, was die Formalitäten bei der Vereinsgründung angeht.



Was ist seit Ihrer Vorstellung im Stadtrat passiert? Wurde das Team von Räten angesprochen?

Die Stadtratssitzung liegt erst ein paar Tage zurück. Ich glaube wir alle – so auch die Damen und Herren Stadträte – freuen uns derzeit auf die Weihnachtsferien und die Festtage, so dass wir sicher im neuen Jahr anknüpfen werden. Darauf freuen wir uns. So haben wir uns auch schon mit dem Förderverein Jugendherberge in Verbindung gesetzt.



Wie geht die Zusammenarbeit, gerade auch bezüglich Jugendstadtrat nun weiter?

Vielleicht gilt auch hier, dass man einen Schritt nach dem anderen macht. Ich denke, der Torgauer Stadtrat hat uns nun kennengelernt und kann über die Thematik weiter diskutieren. Wir haben als Jugendteam gezeigt, dass es in und um Torgau viele Jugendliche gibt, die sich aktiv einbringen wollen und können. Darauf lässt sich aufbauen.