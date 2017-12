"Stromern" erwünscht

Arzberg/Nordsachsen. Bunt und dicht gespickt mit allerlei symbolhaften Bildchen, die dem Betrachter sofort die Besonderheiten der jeweiligen Orte verraten: In der vergangenen Woche konnten sich die Arzberger Grundschüler über ihre Exemplare der neuen Stromi-Karte freuen. Bürgermeister Holger Reinboth, der gleichzeitig in der LEADER-Region „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“ als Regionalmanager fungiert, hatte einen Teil der 2000 Stück zählenden Auflage in seine Grundschule gebracht. Es ist eine überarbeitete Variante, die auf der Erstauflage aus dem Jahre 2008 sowie der Zweitauflage aus dem Jahr 2010 basiert, als damals noch das Sächsische Zweistromland allein ein solches anschauliches Unterrichtsmittel erstellte.

Seit 2014 bildet das Zweistromland gemeinsam mit Ostelbien eine gemeinsame Förderregion, sodass es nach Angabe Reinboths allerhöchste Zeit war, den Teil des Zweistromlands um jenen ostelbischen Teil zu erweitern. Von der Karte profitieren nun erste und zweite Klassen an insgesamt 23 Grundschulen des umrissenen Gebietes – von Beilrode bis Mügeln, von Strehla bis Mutzschen. Zusätzlich sollen die auffälligen Wimmelbilder auch in den jeweiligen Tourismusbüros der Kommunen ausgelegt werden, dann mit einer ebenso neuen Infobroschüre, die Bürger über das Förderprozedere bei LEADER aufklärt.

„Stromi“ hat nach Angabe Reinboths einen Mehrfachnutzen. Die Schüler könnten damit beispielsweise Erlebnisse und Ausflüge besprechen und sich mittels der Karte leicht orientieren. Ziel ist es, den Kunstbegriff „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“ nach und nach mit Identität und Heimatgefühl zu füllen. Die Idee von „Stromi“ wurde bereits 2007 geboren. „Als klar war, dass es eine Karte sein soll, haben wir auch Grundschullehrer an der weiteren Ausgestaltung mitwirken lassen“, erklärte die damalige Regionalmanagerin Anja Terpitz. Nicht zuletzt deswegen, weil „Stromi“ fester Bestandteil des Sachkunde-Unterrichts werden sollte.

Für „Stromi“ musste kartografisches Grundmaterial vollkommen überarbeitet werden. Dabei war es weniger wichtig, den Lauf eines Bachs millimetergenau darzustellen. Wichtiger war vielmehr, dass das Augenmerk auf Dinge gelegt werde, die entlang des Bachs oder einer Straße entdeckt werden können. 2008 kamen die Belgeraner Grundschüler in den Genuss, als erste über eine solche Karte zu verfügen.