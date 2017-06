"Tag der offenen Tür" am Darm- und Brustzentrum

Torgau. Auch in diesem Jahr planen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Tag der offenen Tür des Brust- und Darmzentrums an der Kreiskrankenhaus Torgau „Johann Kentmann“ g GmbH. Der Termin dafür ist der 17. Juni. Die Veranstaltung ist von 9 bis 12 Uhr geplant. Im Mittelpunkt stehen diesmal Maßnahmen zur Krebsfrüherkennung. Wie bereits seit mehr als 15 Jahren bewährt, können Interessierte alle Behandlungsbereiche des Hauses wie Stationen, Ambulanzen und den OP-Saal besichtigen. Außerdem können sich Interessenten über Diagnose- und Therapiemöglichkeiten informieren. Präsentationsstände im Foyer der Klinik runden das Angebot ab.



Interessante Fachvorträge gibt es auch wieder an diesem Tag. So wird das Brustzentrum zum Thema: „Selbstuntersuchung der Brust – aber richtig!“ informieren. „Keine Angst vor Strahlen!“ so das Motto des Beitrages der Radiologischen Gemeinschaftspraxis am Kreiskrankenhaus Torgau. Ein Vertreter des Darmzentrums wird neue Möglichkeiten der Darmkrebsfrüherkennung vorstellen. Ein Besuch des „Tages der offenen Tür“ lohnt sich also.