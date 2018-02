"Tagtäglich lebensbedrohliche Situationen"

„Nur mit einer gut aufeinander abgestimmten Verzahnung aller Radwege-Abschnitte wird die Gewährung einer sicheren und guten Verbindungs- und Erschließungsqualität im Rad- und Fußverkehr erreicht.“ Das ist das Fazit der Torgauer Rad-AG, wenn es um eine Erweiterung des Radwege-Netzes in Ostelbien geht. „Wer aus Ostelbien und vor allem den dort gelegenen Torgauer Ortsteilen in die Stadt will, muss große Vorsicht walten lassen“, sagt Stefan-Felix Winkler, der Sprecher der Rad-AG.

Problematisch ist vor allem der Streckenabschnitt zwischen Werdau und Graditz beziehungsweise weiter bis Neusorge entlang der B 183, wo bisher gar keine sichere Möglichkeit für Radfahrer besteht. Dabei ist ein Teil dieser Strecke als ostelbischer Teil des Elberadweges ausgeschrieben. „Damit gelangen Radtouristen, teilweise mit Kindern und Radanhängern unterwegs, tagtäglich in lebensbedrohliche Situationen“, kritisiert Winkler. Dies betrifft die Ortsdurchfahrt Werdau bishin zum Abzweig Richtung Beilrode. „Hier wurde mit der Ausschilderung des Elberadweges der zweite vor dem ersten Schritt gemacht.

Das ist fachlich nicht in Ordnung.“ Aus diesem Grund fordert er schnellstmöglich das Aufbringen von Radfahrermarkierungen, um wenigstens etwas mehr Sicherheit zu gewährleisten. „Es ist den Nutzern nicht vermittelbar, warum diese so überaus kostengünstige und gerade auch dort einfach realisierbare Maßnahme noch immer nicht in Angriff genommen worden ist.“ Ein Dorn im Auge ist ihm an dieser Stelle vor allem die Einbiegung des Radwegs vor Werdau direkt auf die B 183. „Hier wird momentan eindeutig Antiwerbung für den für den Elbebradweg betrieben!“, mokiert er sich.

Immerhin könnte schon bald ein Engpass beseitigt werden, der zwar nicht zum Elberadweg gehört, aber für einen Lückenschluss sorgen könnte. Aktuell plant der Freistaat Sachen den Anbau eines Radweges entlang der B 183 zwischen Graditz und der Kreuzung der Bundesstraße mit der S 25 bei Neusorge. Rund 1,8 Kilometer lang ist dieser Abschnitt, eine Bauzeit von rund drei Monaten steht im Raum. Der Straßenverkehr würde dabei kaum behindert werden. Der Abschnitt ist Teil des geplanten Radverkehrkonzeptes des Landkreises Nordsachsen 2013. „Das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen“, so Winkler.

Anlass dafür ist unter anderem eine Verkehrszählung auf dem Abschnitt aus dem Jahr 2012. Schon damals fuhren durchschnittlich 3560 Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden auf dem Abschnitt, 550 davon waren Lkw. Die durchschnittliche Geschwindigkeit aller Fahrzeuge betrug 92 km/h, die gemessene Spitzengeschwindigkeit lag bei 187 km/h. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Fahrzeuge in den letzten sechs Jahren eher gestiegen denn gefallen ist. Favorisiert ist ein Bau des Weges südlich der Bundesstraße, um unnötige Straßenquerungen zu vermeiden.

Doch auch dieser Schritt könne nur ein Anfang sein. „Die Rad AG unterstützt den vehement von den Werdauern und Graditzern geforderten Radweg zwischen den beiden Ortsteilen“, erklärt Winkler. „Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist die Realisierung des circa drei Kilometer langen Abschnitts unabdingbar.“ Nur so könnten die Einwohner sicher beispielsweise zur Arbeit nach Torgau gelangen.