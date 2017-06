Torgau. Als „putzig“ bezeichnete CDU- Stadtrat Frank Scherzer die TZ-Berichterstattung über die Auslassungen der mittlerweile abgewählten Beigeordneten Dr. Ina Kirchhöfer zum Projekt Torgau Tourismus und Kultur GmbH. Kirchhöfer hatte gegenüber der Oberbürgermeisterin Romina Barth von einer Unverschämtheit gesprochen, dass die TTK plötzlich doch noch Sache der Beigeordneten sei. Dabei habe sie noch in eben dieser Position eine Informationsvorlage erarbeiten sollen, wonach auf Drängen der OBM nicht beabsichtigt sei, die TTK zu gründen.



Scherzer stellte sich nun im Stadtrat vor die Oberbürgermeisterin. Es sei klar das Verdienst Barths gewesen, das TTK-Vorhaben noch einmal genau zu beleuchten. Mit einem 2014 gefassten Stadtratsbeschluss zur Gründung der TTK sei damals die Therapie vor der Diagnose gemacht worden. Dabei hatte die zu Grunde liegende Glücksburg-Studie ordentlich Geld gekostet. Nach TZ-Info soll es sich hierbei um einen unteren fünfstelligen Betrag gehandelt haben. Allerdings sei es nach Ansicht Scherzers damals versäumt worden, einen umfassenden Rechtsformvergleich zwischen Eigenbetrieb und GmbH anzustellen. Eine GmbH hätte neben dem Problem der Umsatzsteuer auch noch ein förderrechtliches Problem mit sich gebracht, ein Eigenbetrieb jenes erhöhter Personalkosten.



Nach Ansicht Scherzers drohte demnach der Stadt ein teures Fiasko. Barth habe mit ihrem konsequenten Stopp nun den Weg geebnet, die Diagnose nachzuholen. Zu dem von Kirchhöfer vorgelegten 19-seitigen Papier bemerkte er nur, dass es bei entsprechender Formatierung wohl auch für neun Seiten gereicht hätte, was man überdies von einer Beigeordneten wohl auch erwarten könne. Indes räumte der CDU-Vertreter ein, dass man Wünsche von Betroffenen mit der damaligen Entscheidung wohl nicht ausreichend berücksichtigt habe. Dabei handelt es sich neben dem Verein Torgau Kultur auch um die Stadtwerke mit dem TIC sowie um den Torgauer Geschichtsverein und dessen Museumspfad.



Wie es künftig mit der angedachten Neustrukturierung des Torgauer Stadtmarketings weitergeht, blieb in der Sitzung jedoch offen. Stadtrat Claus Höfner (Freie Wähler) bemerkte am Ende der Diskussion ganz beiläufig, dass man erst einmal den 2014 gefassten Beschluss zur Gründung einer TTK schnell zurücknehmen müsse – ein Anliegen, dem die Oberbürgermeisterin nicht wiedersprach. Dies werde demnächst erfolgen, sagte sie. Darüberhinaus wehrte sie sich gegen Vorwürfe Kirchhöfers, in Sachen TTK auf eine Verhinderungstaktik zu setzen. Dass Termine abgesetzt worden seien habe den einfachen Hintergrund, dass sie nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen könne. SPD-Fraktionschef Dr. Frank Henjes gab zu Bedenken: „Wir dürfen das Thema nicht auf die lange Bank schieben.“