"Torgauer Projekte unterstützen"

Torgau. Was für eine Überraschung für Doris Rendchen von der Naturschutzstation Biberhof Torgau am vergangenen Mittwoch! Das Apotheker-Ehepaar Heike und Tino Brandt übergab in der Apotheke am Friedrichplatz einen Scheck über sage und schreibe 1600 Euro.



Der Betrag kam durch die Kunden, welche den jährlich erscheinenden Apotheken-Kalender erwarben, zustande. „Uns liegt es sehr am Herzen, Projekte in Torgau zu unterstützen“, erklärten Heike und Tino Brandt übereinstimmend. „Und schließlich geht uns der Naturschutz alle an. Wir finden es gut, wie sich die Leute vom Naturschutzbund und speziell auf dem Biberhof engagieren.“ Durch die Stürme im Oktober des Vorjahrs und im Januar durch Friederike wurden viele Bäume im Glacis und den umliegenden Waldgebieten arg in Mitleidenschaft gezogen. „Deshalb haben wir uns entschlossen, die Spende für die Anschaffung neuer Waldkautz-Nistlästen zu übergeben. Damit die heimischen Vögel hier im Frühling wieder brüten können“, so Heike und Tino Brandt. Doris Rendchen konnte ihre große Freude nicht verhehlen, strahlte mit der Sonne um die Wette. „Ich finde es großartig, dass uns Familie Brandt so großzügig unterstützt. Das ist nicht selbstverständlich.“



Das Geld kommt zu großen Teilen dem Bau neuer Nistkästen und Insektenhotels zu Gute. Dafür sollen vor allem Kinder begeistert werden, damit sie mal wieder ein paar Stunden hautnah in der Natur erleben und ihre Umwelt bewusster wahrnehmen. Dafür ist das Geld wahrlich gut angelegt. „Genau das ist unser Anliegen mit der Spende“, so Heike und Tino Brandt abschließend. In unserer schnelllebigen Zeit sind kleine Gesten und Zuwendungen wie diese unverzichtbar und im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert – aber leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Eine Nachahmung ist durchaus erlaubt und erwünscht.