"Traktoren sind meine Leidenschaft"

Beilrode/Buckau. Oldtimer-Liebhaber, die am Wochenende mit ihren Schätzchen zum „Treckertreffen“ fahren, gibt es in vielen Regionen. Länder- oder Kreisgrenzen, wie hier zwischen Sachsen und Brandenburg, sind da natürlich kein Hindernis und die Traktorfreunde aus Buckau (Herzberg/Elster) haben sich mit ihrem jährlichen Event in der Szene längst einen Namen gemacht. Schon vor mehr als 15 Jahren gründeten sie den Mc-Cormick Club aus einer Stammtischlaune heraus. Inzwischen zählt die Truppe 20 aktive Fahrer.

Das kleine Dorf Buckau ist ländlich geprägt, auf fast jedem Grundstück ist ein Traktor einsatzbereit. Gisbert Böttcher, Chef des Mc-Cormick Clubs, zählt in Gedanken die Familien und ihre jeweiligen Modelle auf und stößt dabei auf Marken wie Fendt, Eicher und Lanz Bulldog. „Wir haben natürlich verschiedene Oldtimer vorzuweisen, doch die Mc-Cormicks sind in der Überzahl“, erzählt der Buckauer und kann sich diese Tatsache nur so erklären: „Da wird wohl anfangs jemand mit seinem Mc-Cormick sehr zufrieden gewesen sein und reichlich geschwärmt haben.“ Doch er beteuert, dass der Club heute offen für jeden Traktorliebhaber sei, ganz egal, welches Modell gefahren wird. Nur die Leidenschaft zu den Traktoren müsse das Mitglied eben teilen. In Buckau ist es so, dass die Familien schon seit Jahrzehnten „Trecker“ besitzen. Einige von ihnen haben sich sogar ein zweites Modell gekauft, den alten wieder „aufgemöbelt“, viel Liebe und Herzblut reingesteckt und dabei nicht auf die Uhr geschaut. Gisbert Böttcher ist Baujahr 1966, sein Mc Cormick 423 nur drei Jahre jünger. „Die Marke ist zwar nicht vordergründig bekannt, aber wurde seinerzeit in großer Zahl in Neuss am Rhein gebaut. Leider nur bis 1996“, erzählte Böttcher, der sich mit der Mc-Cormick Geschichte ausgiebig befasst hat.

Für viele beginnt im Winter die Zeit, in der sie an den Treckern tüfteln können. Der eine oder andere wird runderneuert oder erhält zumindest einen frischen Farbanstrich. An den oftmals langen Abenden fachsimpelt man in sachkundiger Runde nicht nur miteinander, sondern unterstützt sich gegenseitig. Denn die Traktoren sind nicht nur Parademuster. Sie werden gebraucht und kommen auf dem Feld oder im Wald zum Einsatz. Jetzt gerade verwendet man allerdings alle Kräfte darauf, die Trecker für den 15. Traktorstammtisch in Buckau am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September, richtig herauszuputzen. „Jeder möchte seine Kiste von der besten Seite präsentieren“, sagt Bernd Schulze, Mitglied der ersten Stunde. Stolz ist er besonders auf Mitstreiter wie Horst Heinrich (71) und Klaus Buchwald (77), die sich auch in ihrem Alter noch bei den Vorbereitungen mit einbringen. Auf den Nachwuchs ist allerdings ebenso Verlass: Dominik Kunze zum Beispiel wird mit Sohn Matheo (4) vorgefahren kommen. Auch der Kleine scheint bereits „infiziert“ zu sein. Bisher einzige Fahrerin ist Stefanie Fichte. „Hier packt jeder an, auch unsere Frauen sitzen mit im Boot“, lobt Gisbert Böttcher die weibliche Verstärkung hinter jedem einzelnen Fahrer.

So werden die ersten Schlepperfreunde schon am Freitagabend anreisen und auf der Festwiese campen. Samstag steigt dann ab 19 Uhr die Schlepperparty. Mit dem Ausschlafen wird es wohl am Sonntag nichts werden, denn schon ab 9 Uhr startet der zünftige Frühschoppen. Gleichzeitig beginnt der Einlass für die Traktoren und Landmaschinen aus der Umgebung, die an der großen Schau teilnehmen wollen. Besucher bekommen dabei die Gelegenheit, ein Stück deutsche Kultur- und Technikgeschichte zu erleben. Sie können anschauen, was gerade viele Städter nur aus den Erzählungen ihrer Großeltern kennen. Ab 10.30 Uhr werden die Schliebener Musikanten aufspielen, um 12.30 und 15 Uhr gibt es dann die Auslosungen der Tombola und hoffentlich den einen oder anderen glücklichen Gewinner. Unumstrittener Höhepunkt ist aber, wie jedes Jahr, die Ausfahrt nach Rahnisdorf, Buckau und zurück – gestartet wird 13 Uhr. Gleich im Anschluss beginnt die Vorführung „Bodenbearbeitung mit Kartoffelernte“ – nicht unter Einsatz modernster High- Tech-Ausstattung, sondern natürlich mit den Oldtimern als Hauptdarsteller. „Immer im Wechsel bieten wir unseren Zuschauern Aktionen an“, erklärt Gisbert Böttcher.

2016 zeigten Mitglieder der Kolochauer „IG Historisches Feld“, wie Getreide zu Großmutters Zeiten gedroschen wurde. Übrigens setzen die Buckauer sehr auf gegenseitige Unterstützung und fahren mit ihren Traktoren im Gegenzug zum Garbenfest nach Kolochau oder besuchen andere Schlepperfreunde. Erste Treckerfahrer haben schon ihr Kommen zugesagt, darunter Gerd Edlich vom ehemaligen Lanz Bulldoghof in Kremitz, Dirk Schulze aus Fermerswalde oder der 80-Jährige Siegfried Laurig aus Osteroda.