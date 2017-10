"Trotz Fehlalarm, gut dass alle besonnen gehandelt haben"

Dienstagabend, 19.40 Uhr: In vielen Wohnzimmern der Innenstadt hat sich bereits gemütliche Fernsehabendstimmung breitgemacht, als diese durch vielfaches „Tatü-Tata“ unterbrochen wird. Nein, das durchdringende Geräusch kommt nicht „aus dem Fernseher“, wie einige Bürger vermuten. Spätestens als die Signale immer lauter werden und Blaulicht-Schein die Dunkelheit des frühen Abends durchbricht, wird klar, dass es sich tatsächlich um einen Einsatz der Feuerwehr in allernächster Nähe handeln muss.

Wie die TZ bereits kurz informierte, war die Torgauer Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 21 Kameraden in die Schlachthofstraße ausgerückt. Im Gebäude der Volkssolidarität hatte ein Mieter im Bereich des Betreuten Wohnens bei der Nutzung des Fahrstuhls einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen und eine Rauchgas-Entwicklung befürchtet.

Vier Einsatzfahrzeuge der Torgauer Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 21 Kameraden waren in die Schlachthofstraße zum Haus der Volkssolidarität geeilt.

Vor Ort angekommen war augenscheinlich nichts zu bemerken. Einsatzleiter Ray Richter und sein Team durchforsteten konzentriert das Gebäude, wurden durch das Personal auch in den Kellerbereich geführt, wo sich hinter verschlossener Brandschutztür die Heizungsanlage befindet. Nach deren Öffnen verstärkte sich ein Geruch, der zuvor in sehr leichter Dosis bereits in Treppennähe schwebte. Wie Richter erfuhr, waren hier im Laufe des Tages Wartungsarbeiten durchgeführt worden. Durch die vermutlich hin und wieder offenstehende Tür dürfte dieser heizungstypische Betriebsgeruch nach außen und besonders in den Fahrstuhlbereich gedrungen sein. So jedenfalls lautete nach gründlicher Prüfung die Erklärung von Ray Richter, die er auch an die Einsatzleitstelle meldete.

Die gute Nachricht verbreitete sich schnell in der Schlachthofstraße und den angrenzenden Häusern: „Man ist zwar erstmal aufgeregt, aber dann umso beruhigter, wenn nichts weiter passiert ist“, war zu hören. Und: „Schön, dass die Feuerwehr so schnell zur Stelle war.“

Das meint auch Josef Tremmel, Geschäftsführer der Volkssolidarität, Regionalverband Torgau-Oschatz. Am nächsten Morgen hatte er die Ursache der Alarmierung der Feuerwehr noch einmal nachvollzogen und bestätigt: „Tagsüber gab es am Blockheizkraftwerk im Keller Wartungsarbeiten, bei denen auch geschweißt wurde. Dabei ist dieser Geruch entstanden.“ Gefahr habe zu keiner Zeit bestanden, „aber gut, dass die Feuerwehr so schnell reagiert und das Problem abgeklärt hat. Die Feuerwehr und alle im Haus haben besonnen gehandelt.“