TZ: Nun kamen ja bereits zahlreiche Menschen von beiden Seiten zum Merkel-Besuch zu Wort. Wie war denn aus Ihrer Sicht die Stimmung am Mittwoch?

M. Wendt: Also mein erster Eindruck war natürlich die starke Wand an Trillerpfeifen und Geschrei, gegen die man ankommen musste. Das war weder ein friedlicher Protest noch hatte irgendwas davon mit einem demokratischen Meinungsaustausch zu tun. Es wurden sogar ganz normale Leute, die nur zum Zuhören gekommen waren, angepöbelt und als Volksverräter beschimpft, das ist einfach nur beschämend. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch einen großen Teil an Menschen, die gerne unserer Kanzlerin zugehört haben und sich von der Rede auch begeistert gezeigt haben. Nach Schätzungen des Polizeiführers waren das so an die 2000, Störer hingegen nur 150 bis 200.

Wer ist Ihrer Meinung nach für dieses heftige Störpotential verantwortlich?

Hier geht natürlich die primäre Verantwortung an Herrn Oschkinat vom Spektrum der aufrechten Demokraten. Er hat zum Protest aufgerufen und offenbar die Eigendynamik, die sich daraus entwickelt hat, unterschätzt. Es ist einfach kein guter Ton, wen jemand anderes eine Rede hält, die komplette Zeit rumzuschreien und zu pfeifen. Hier wurde ein unbeschreibliches Niveau erreicht.

Von den Gegendemonstranten kam der Vorwurf auf, man hätte Ihnen mit der Partyband im Vorfeld gar nicht die Chance gegeben, ihre Meinung zu sagen ...

Wir hatten den gesamten Marktplatz für uns angemeldet, da können die sich doch wohl kaum darauf verlassen, dass wir sie noch dabei unterstützen unsere Veranstaltung zu stören. Außerdem hat Herr Oschkinat doch an 364 anderen Tagen des Jahres genauso die Möglichkeit, auf dem Markt so etwas zu veranstalten, da muss er doch nicht unsere Bühne nutzen um seine Botschaft abzusetzen.

Außerdem kam der Vorwurf auf, mit den Absperrungen die Leute in Menschen erster und zweiter Klasse aufzuteilen ...

Das hat damit überhaupt rein gar nichts zu tun. Diese Aufteilung mit innerem und äußerem Bereich ist eine Vorlage des BKA und keine Erfindung von uns. Dabei ging es darum, nur Leute, von denen sicher keine Gefahr ausgeht, in den vorderen Bereich zu setzen. Dieser war 30 Meter lang, was der Wurfweite eines normalen Menschen entsprechen soll.

Und trotzdem wurde Peter Deutrich mit seinem „kritischen“ Plakat des Platzes verwiesen ...

Aber nicht aus politischen, sondern aus sicherheitstechnischen Gründen. Der Banner von Herrn Deutrich war schlichtweg zu groß und hat damit gegen die Auflagen des BKA verstoßen.

Hat denn Frau Merkel Ihnen gegenüber etwas verlauten lassen, wie sie sich bei dieser heftigen Reaktion gefühlt hat?

Nicht direkt, aber ich glaube, Sie zieht daraus ein Stück weit ihre Kraft. Sie möchte zeigen, dass wir in einem Land nicht leben möchten, in dem solche Menschen an der Macht sind. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns natürlich auch mit deren Argumentation.

Ein wichtiges Thema zuletzt, was grade in den sozialen Medien immer wieder angeprangert wird: Zahlt wirklich der Steuerzahler komplett diesen Besuch?

Nein, das tut er natürlich nicht. Lediglich der Polizeieinsatz wird, wie bei jedem Fußballspiel oder jeder Demonstration, vom Staat bezahlt. Die Polizei ist eben für die Sicherheit zuständig und wenn die sagt, dass sie dafür entsprechend viele und speziell augebildete Männer als Verstärkung brauchen, dann müssen sie das auch kriegen. Aber alles andere, sei es der Aufbau der Bühne oder die Personenschützer von Frau Merkel oder das Aufräumen des Marktplatzes, das wurde alles von der CDU, natürlich aufgeteilt auf die verschiedenen Verbände, bezahlt.