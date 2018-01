"Unser Ziel ist der Bezirkspokal"

Am Sonntag nach dem Spieltag sprach die TZ mit TSV-Trainer Torsten Heede über die aktuelle Situation beim Tabellenfünften der Bezirksliga.

TZ: Eine Partie gewonnen, eine verloren – zufrieden oder eher unzufrieden?

Torten Heede: Nicht unzufrieden. Aber es hätte sicherlich einiges besser laufen können.

Von außen fiel auf, dass ab und an die Abstimmung auf dem Feld fehlte.

Die Feldabwehr hatte Lücken und die Angaben war ausbaufähig. Im Angriffsspiel fehlte uns die Durschlagskraft.

Woran lag‘s – an der Trainingsbeteiligung vielleicht?

Nein, ganz und gar nicht. Wir trainieren gemeinsam mit der zweiten Mannschaft – 18 Leute sind eine gute Beteiligung. Es gibt halt Tage, an denen man besser drauf ist und Tage, da läuft es nicht ganz so rund.

Werden die genannten Problemstellen trotzdem gesonderte Trainingsbestandteile?

Es wird wohl tatsächlich etwas mehr Trainingsstress auf die Spielerinnen zukommen. Man darf aber nicht vergessen, dass wir uns in einer Umbruchphase befinden. Immerhin sind wir freiwillig aus der Sachsenklasse in die Bezirksliga abgestiegen, um den Reiseaufwand zu reduzieren und neue Spielerinnen einbauen zu können.

Das Team findet sich also gerade neu?

So kann mann es sagen. Claudia Koschela, Claudia Lindner und Mandy Hempel sind aus Arzberg zu uns gestoßen – der Sprung von der Kreis- auf die Bezirksebene ist nicht ohne, aber der Anpassungsprozess läuft.

Wie wird dieser Prozess umgesetzt?

Wir nehmen immer eine der neuen Spielerinnen ins Team. Das ermöglicht eine bessere Integration, als alle drei auf einmal spielen zu lassen.

Wie ist der Stand der Drei?

Claudia Koschela macht das schon sehr gut. Claudia Lindner ist noch sehr aufgeregt und Mandy Hempel macht ihre Schritte genau in die richtige Richtung.

Ist mit der erfolgreichen Teamfindung das Saisonziel erschöpft oder schaut ihr sportlich noch nach oben?

Wer nicht ganz oben stehen will, ist im Sport falsch. Wir sind ja nicht freiwillig abgestiegen, weil wir sportliche Probleme hatten. Weil viele Spielerinnen inzwischen Mama sind, waren die langen Auswärtsfahrten nicht mehr darstellbar. Außerdem haben wir die Bezirksliga gewählt, um die neuen Spielerinnen besser integrieren zu können. Unser aktuelles Ziel ist der Bezirkspokal, da nehmen wir am Final-Four in Bad Düben teil. Und auch was den Bezirksmeister-Titel angeht, sind nicht alle Messen gesungen. Wir haben noch beide Spiele gegen den aktuellen Tabellenführer vor uns…

…und dann – Aufstieg?

Konkret beschäftigen wir uns mit dieser Frage jetzt nicht. Käme es soweit, wäre es eine Entscheidung der Mannschaft. Denn wenigstens zehn Spielerinnen, darunter die Leistungsträger, müssten bereit sein, acht Auswärtstage im Halbjahr unterwegs zu sein. Aber wie gesagt, aktuell ist das kein Thema.