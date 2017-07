"Verantwortlich ist der Wehrleiter"

Mockrehna. Nach der Panne bei der Alarmierung der Audenhainer Feuerwehr zu einem örtlichen Brand, fragte TZ bei Gemeindewehrleiter Frank Dörschmann nach, welche Konsequenzen nun mit etwas Abstand daraus zu ziehen sind.

TZ: Für eine Feier hatten sich die Audenhainer bei der Leitstelle abgemeldet und ihr einen Termin genannt, an der sie wieder verfügbar sind. Gibt es künftig irgendwelche Änderungen in diesem Prozedere?

F. Dörschmann: Alle, die den Lehrgang in der Funkausbildung gemacht haben, müssten wissen, dass ich mich wieder anmelden muss, wenn ich mich abgemeldet habe. Das funktioniert jetzt beim Digitalfunk ganz einfach über einen Druck auf die entsprechenden Statustasten am Funkgerät. Ich sollte mich nicht drauf verlassen, dass das in der Leitstelle auch so ankommt. Dann kommt ein Schichtwechsel dazwischen, es wird nichts weiter gegeben, oder der Disponent vergisst es einfach.

Beim wem liegt jetzt also die Schuld?

Sicher ist es einerseits auch ein Versagen des Disponenten. Der hat zwar theoretisch die Möglichkeit dazu, die Wehren wieder auf einsatzbereit zu schalten, aber ich würde mich in dieser Position gar nicht darauf einlassen. Es ist in diesem Fall schon ein Versäumnis der Leitstelle, aber verantwortlich ist letztenendes der Wehrleiter. Und der muss dann auch mit dieser Peinlichkeit leben.

Was wollen sie unternehmen, damit so etwas nicht wieder passiert?

Wir können das Thema nur auf der Wehrleitersitzung im September noch mal ansprechen und sensibilisieren.