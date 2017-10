BELGERN-SCHILDAU "Was nützen mir die vielen Gäste?" Belgern. Mit dem Advent in den Höfen (2. Dezember) und dem Weihnachtsmarkt (9. Dezember) stehen in Belgern gleich zwei größere Veranstaltungen in den Startlöchern. Die Torgauer Zeitung sprach darüber mit Karl-Otto Weck, dem Cheforganisatoren des Weihnachtsmarkts, der in dieser Woche letzte Absprachen mit Bürgermeisterin Eike Petzold führte. mehr…

DOMMITZSCH Polizei-Standort profitiert Dommitzsch. Gute Nachricht für den Polizei-Standort Dommitzsch: Die finanziellen Mittel für die Sanierung von Haus 11 im Schulungs- und Referenzzentrum des Polizeiverwaltungsamtes im Weidenhainer Weg sind abgesichert. mehr…

TORGAU Stadtführung mit "Katharina" Torgau. Begegnung mit der Lutherin am Reformationstag mehr…

BELGERN-SCHILDAU Kein Jubiläum, aber trotzdem besonders Schildau. Vor 20 Jahren wurde der Grundstein für ein neues Schützenhaus in Schildau im Rahmen der Gneisenauehrung gelegt mehr…

TORGAU KEIMZEIT kommt nach Torgau Torgau. „Kling Klang“ – kennt jeder. Der Ohrwurm wird beinah täglich irgendwo im Radio gespielt. Richtige Fans kennen auch noch ein ganzes bisschen mehr. Die Gruppe KEIMZEIT hat Kultstatus und eine Vielzahl von Songs auf verschiedenen Alben herausgebracht. mehr…

TORGAU Der jüngste IM war erst elf Jahre alt Torgau. Vor zahlreichen Besuchern sprach Dr. Helmut Müller-Enbergs in der vergangenen Woche im DIZ Torgau über die Inoffiziellen Mitarbeiter (IM) des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS). mehr…

NORDSACHSEN Zurückkommen lohnt sich Nordsachsen. Viele Menschen aus dem heutigen Landkreis Nordsachsen sind einst wegen fehlender Arbeitsplätze in andere Bundesländer abgewandert oder pendeln, um fern der Heimat einen interessanten und gut bezahlten Job auszuüben. mehr…

TORGAU Sturmschädenbeseitigung geht weiter Torgau. Die durch den Sturm Xavier verursachten Schäden sind noch nicht alle beseitigt. mehr…

MOCKREHNA Neue Stühle für Ausbildungszentrum Langenreichenbach. Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es in Langenreichenbach das Ausbildungszentrum für die Mini- und Jugendfeuerwehr, das aus dem alten Sanitärgebäude am ehemaligen Badeteich und vorwiegend in Eigenleistung durch die Mitglieder der Feuerwehr und mit Unterstützung der Dorfgemeinschaft entstand. mehr…

NORDSACHSEN Musik lauschen, starke Worte hören - und eine Lutherlinde weihen Trossin. Es ist sowohl Bürgermeister Bringfried Otto als auch Pfarrer Johann-Hinrich Witzel anzumerken: Das bevorstehende Ereignis liegt beiden sehr am Herzen: Den Reformationstag am 31. Oktober wollen die politische und die evangelische Gemeinde in Trossin mit möglichst vielen Menschen aus dem Ort und den Nachbargemeinden gemeinsam feiern. mehr…

Hofmann auf Wolke Sieben - erstmals unter vier Stunden Laufsport. Drei Läufer des KSV 2010 Torgau starteten beim 16. Mitteldeutschen Marathon von Leipzig nach Halle. Mike Barth und Thomas Richter nahmen in Halle den Händellauf-Halbmarathon unter die Laufsohlen. mehr…

Die Freizeitseite vom 27. Oktober als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Ganz im Zeichen des bevorstehenden Halloween-Festes steht die Freizeitseite. Die Geister und Hexen treiben ihr Unwesen in Beilrode, Beckwitz, im Tierpark Eilenburg, am Mügelner Bahnhof und im Kohlrabizirkus Leipzig. WE-Tipps: Kabarett Schwarzpulver in Beilrode, Partynacht in Arzberg und Torgau tanzt im Kulturhaus, Hunderunde Nordsachsen, Buchlesung ect. mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 20. Oktober als Download Folgende Themen erwarten Sie in dieser Woche auf der Freizeitseite:

• Die Torgauer Geharnischten folgten einer Einladung zur Schlossjagd mit Hubertusmesse nach Zeitz.

• Neues von den Commanchenland-Alpakas aus Dommitzsch

... mehr…

Bundestagswahl 2017 - #btw2017 Am 24. September 2017 wird eine neuer Bundestag gewählt. Im Vorfeld berichtet die TZ ausführlich über die Direktkandidaten im Wahlkreis Nordsachsen und deren politische Ziele. Alle Beiträge zur #btw2017 finden Sie chronologisch geordnet in diesem Dossier. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Herbst 2017 Die neue Ausgabe von "Wir Packen‘S an!" im Herbst 2017 stellt wieder insgesamt 12 000 Euro für sechs verschiedene Projekte bereit. Lesen Sie hier alle Infos zur aktuellen Auflage. mehr…

#Zukunft_hier! Am 13. Juni hat die TZ-Mediengruppe ihr Wirtschaftsmagazin #Zukunft_hier! erstmals vorgestellt. Wenig später landete es in den Briefkästen der TZ-Abonnenten. In diesem Dossier finden Sie alle Beiträge, die im Magazin veröffentlicht wurden, sowie einen Link zum #Zukunft_hier!-ePaper. mehr…

