"Werden Jugendkunstschule etablieren"

Torgau. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit schickt sich der Torgauer Kunst- und Kulturverein „Johann Kentmann“ an, eine Jugendkunstschule (JKS) unter seinem Dach zu etablieren. Die TZ sprach mit dem ersten Vorsitzenden Jens Redmann:

TZ: Was genau sind Ihre Visionen einer Jugendkunstschule?

J. Redmann: Eine solche Einrichtung ist ein Erlebnisort, eine Begegnungsstätte, in der genreübergreifend viele Kunstformen gefördert werden - beispielsweise

Kunsthandwerke wie Malerei, Grafik und Keramik, aber auch darstellende Kunst wie Theater und Tanz, nicht zuletzt auch die musikalische Ausbildung.

Einiges davon ist ja bei den „Kentmanns“ mittlerweile schon heimisch geworden.

Genau, unter anderem die Malerei. Da haben wir unsere Experten und natürlich in den zahlreichen Galerien auch die Möglichkeit zur öffentlichen Präsentation. Für den Bereich Keramik verfügen wir jetzt über den notwendigen Brennofen. Am Montag beginnt bereits ein Töpferkurs unter Leitung von Diplombildhauer Torsten Freche, unseres zweiten Vorsitzenden. Von jetzt an sollen solche und andere Kurse speziell auch auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten und diese angesprochen werden.

Mit welchem Ziel?

Wir möchten kunstinteressiertem Nachwuchs unter anderem die Möglichkeit geben, sich intensiv auf die Bewerbung an einer Kunsthochschule vorzubereiten. Dazu bedarf es bestimmter Kriterien, etwa die Vorlage einer Mappe mit Arbeiten aus den vergangenen fünf Jahren.

Sie nannten auch die musikalische Ausbildung. Torgau hat jedoch eine Musikschule!

Ja, sogar eine exzellente! Wir wollen keine Konkurrenz, sondern eine gute Zusammenarbeit. Die pflegen wir ohnehin schon. Daran ist auch Schulleiterin Prof. Elvira Dreßen sehr interessiert, ebenso natürlich Ina Bär. Sie ist Musikschullehrerin und zugleich Mitglied unseres Vereins. Wir könnten gern noch öfter auch als Veranstaltungsort für Nachwuchskünstler fungieren.

Als JKS braucht es allerdings auch engen Kontakt zu allen Schulen der Region. Oder wie sehen Sie das?

Das ist richtig. Zu uns kommen ja auch schon Schulklassen im Kunstunterricht, um sich beispielsweise Galerien anzuschauen. Für die Profilierung der künftigen JKS haben wir besonders das Ganztagesangebot einiger Einrichtungen im Blick. Oft gibt es schon Theatergruppen, aber vielleicht auch die Möglichkeit, künftig ein gemeinsames Schüler-Ensemble in unserem Haus zu fördern.

Welche Aktivitäten laufen behördlicherseits?

Wir sind seit 10. April Mitglied der Landesvereinigung Kinder- und Jugendbildung Sachsen. Dieser Dachverband unterstützt als Interessenvertreter die haupt- und ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit mit umfangreichem Netzwerk, mit Beratung zu Fördermöglichkeiten und anderem mehr. Wir haben diesbezüglich unser Projekt auch dem Kulturraum vorgestellt. Darüber hinaus sind wir Mitglied im Kulturbund, und es gibt engen Kontakt zur JKS Dresden

Wie funktioniert dieser?

Wir fanden dort Mentoren, mit denen wir schon mehrfach getagt haben. Von ihnen erfuhren wir, wie so ein JKS-Jahr abläuft, welche Strukturen wir brauchen, vor allem aber, und das ist für uns das Allerwichtigste: wie wir beginnen können.

Und wie will der Kentmann-Verein mit der JKS starten?

Mit eben so einem Mappen-Kurs, wie ich ihn bereits benannt habe und mit dem Keramik-Kurs.