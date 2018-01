"Werden unser kleines Paradies erhalten"

Die wurde in ihren Einzelteilen recht aufwändig aus dem zurzeit trockengelegten Becken gehievt und wird nun abtransportiert (TZ berichtete). Die nicht mehr genutzte Rutsche war schon vor Monaten entfernt worden. Somit hat die Gemeinde Dreiheide nun alle versicherungstechnischen Auflagen des Kommunalen Schadensausgleiches erfüllt. Die Institution hatte für beide Anlagen Verletzungsrisiken geltend gemacht.

Die Rutsche war schon längere Zeit nicht mehr in Betrieb, und für den Steg hätte es eine ständige Wassertiefe von 1,70 Metern bedurft. Die war nicht gegeben, weshalb der Steg zuletzt mit Absperrgittern gesichert und das Bad im Sommer 2017 geschlossen wurde. Die Reaktionen der Einwohner waren teils heftig gewesen. Großwig ohne das Paradiesbad – das konnte und wollte sich niemand vorstellen. Auch Bürgermeister Wolfgang Sarembe (Freie Wähler) nicht. „Aber Sicherheitsfragen haben nun einmal Vorrang. Nicht auszudenken, wenn etwas passiert wäre“, sagt er rückblickend.

Dank eines Unternehmens aus der Region konnte in dieser Woche die Steg-Beseitigung relativ unkompliziert vonstatten gehen. „Das Bad darf zwar nicht mehr als kommunale Freizeiteinrichtung, wohl aber als frei zugängliche Badestelle genutzt werden. Wir hätten sonst ständig einen Bademeister vor Ort haben müssen. Undenkbar und unbezahlbar für uns!“, stellt er klar.

Ebenso wie einige andere Bürger hatte Sarembe mit angesehen, wie der Bagger die blaugestrichenen Betonteile des etwa 40 Tonnen schweren Stegs vom angestammten Platz entfernte. Das rief Erinnerungen wach: „In den 1970er Jahren wurde das Bad über NAW-Leistungen von den Bürgern angelegt.“ Die Abkürzung steht für Nationales Aufbauwerk, soll heißen: Viele Großwiger Einwohner haben damals ihre freie Zeit und oft auch Material geopfert, um etwas zu schaffen, woran alle ihre Freude haben. „Das war hier sogar als Naherholungszentrum ausgewiesen, schließlich haben wir auch andere Freizeitsportanlagen in der Nähe: zwei Tennisplätze, Fußballplatz und Bolzplatz“, zählt er auf.

In weiser Voraussicht, dass die Badelust der Großwiger und ihrer Nachbarn an diesem idyllischen Ort auch ohne Badesteg und Rutsche andauern wird, will die Gemeinde weiterhin einzelne Pflegemaßnahmen übernehmen: „Auf jeden Fall werden wir das Terrain, zu dem auch ein Spielplatz gehört, nicht dem Selbstlauf überlassen. Wenn es das Wetter im Frühjahr zulässt, wird die Fläche von Laub und Schmutz befreit“, zeigt er auf. Den Ortschafts- und Gemeinderäten liege viel daran, dass die Badestelle als solche erhalten bleibt. „Auch die Schulkinder der 1. bis 4. Klassen sollen hier wieder ihr Sommercamp durchführen. Ab Mai kann jeder wieder ohne Probleme baden – ohne, dass jemand deshalb amtlicherseits Probleme bekommt. Wir werden unser kleines Paradies trotz allem erhalten“, resümiert Sarembe.