"Wieder eine rundum gelungene Veranstaltung"

Laufsport. Über den 6. Torgauer City-Nachtlauf sprach die Torgauer Zeitung mit Sven Kaminski, Geschäftsführer des Kreissportbundes Nordsachsen:



TZ: Ein voller Marktplatz, tolle Stimmung, zahlreiche Teilnehmer, bestes Wetter – sind Sie zufrieden mit der Veranstaltung?

S. Kaminski: Ja, wir können durchaus ein positives Fazit ziehen. Schon allein, wenn man sich die Beteiligung anschaut. Wir hatten 576 Läufer, davon 85 Teilnehmer beim SSV-Sponsorenlauf. Dann gab es ein großes Publikum auf dem Marktplatz und zahlreiche Zuschauer an der Strecke. Das war eine sehr gute Resonanz.



Lässt sich in den vergangen Jahren eine Tendenz erkennen? Waren mehr Teilnehmer am Start als 2016?

Ich denke schon, dass der Zuspruch größer geworden ist und dass sich der Torgauer City-Nachtlauf als Veranstaltung etabliert hat. Ja, wir hatten auch mehr Teilnehmer beim Hauptlauf. Voriges Jahr gingen nur 423 an den Start. Natürlich muss man den Sponsorenlauf des Gymnasiums, der nur aller zwei Jahre stattfindet, hier ausklammern. Immerhin 33 Anmeldungen gab es für die Firmenstaffel. Das ist in etwa die doppelte Zahl als 2016. Das macht uns schon froh und glücklich.



Haben Sie eine Erklärung für dieses große Feedback?

Offenbar ist das Gesundheitsbewusstsein in den Unternehmen gestiegen. Man möchte mit solchen Aktionen das Gemeinschaftsgefühl stärken und es ist auch eine gute Außendarstellung. Für Torgau ist das alles sehr positiv.



Lief am Freitagabend alles reibungslos ab oder gab es auch einzelne Pannen oder Dinge, die verbessert werden müssen?

Kleine Fehler gibt es sicher immer. Insgesamt können wir aber von einer gelungenen Veranstaltung sprechen. Wir haben auch schon wieder einige neue Ideen für nächstes Jahr. Und die Strecke im Stadtkern war auch anspruchsvoll, wie uns die Läufer versichert haben.



Wo mussten die Starter entlang laufen?

Es ging vom Markt über die Scheffelstraße, Breite Straße, Spitalstraße, Rudolf-Breitscheid-Straße, Leipziger Straße, Schlossstraße, Unter den Linden und dann wieder die Bäckerstraße hoch bis zum Markt. Gerade die vielen Steigungen, mit denen nicht jeder Teilnehmer rechnet, haben es in sich. Das ist der Unterschied beispielsweise zum Marathon in Leipzig, wo die Strecke doch relativ eben verläuft.



Wieviele Streckenposten mussten Sie aufbieten?

Etwa 25. Hinzu kommen aber noch viele weitere Unterstützer, an die ich hiermit ein großes Dankeschön richten möchte. Wir hatten etwa 40 bis 50 Leute,die bei der Organisation und Austragung beteiligt waren. Ein Großteil davon freiwillige Unterstützer.



Welche Distanzen mussten von den Läufern bewältigt werden?

Beim Hauptlauf um 20 Uhr gingen 311 Läufer auf die Strecke, die meisten davon wählten die Zwei-Kilometer-Distanz, was zu erwarten war, denn unsere Veranstaltung richtet sich ja in erster Linie an den Breitensport. Wir möchten ja viele Einheimische zum Laufen animieren. Dann gab es Distanzen über sechs und zehn Kilometer sowie sechs Kilometer Walking. Über 50 Teilnehmer sind auch die lange Strecke angegangen. Zuvor beim Bambini-Lauf hatten wir 48 Kinder. Insgesamt reichte das Spektrum von vier- bis fünfjährigen Kindern beim Bambini-Lauf bis hin zur ältesten Läuferin mit 83 Jahren. Unser Moderator Stefan Bräuer verstand es auch wieder ganz toll, die Leute zu begeistern und in Stimmung zu bringen. Den Startschuss gab im Übrigen die Oberbürgermeisterin Romina Barth ab, die selbst bei der Firmenstaffel für die Stadtverwaltung aktiv war.



Woher kamen die Läufer insgesamt?

Ein Großteil aus Torgau und Nordsachsen. Wir hatten aber auch Anmeldungen aus Berlin, Quedlinburg, Aschersleben oder Dresden. Diese Läufer sind doch recht lang unterwegs, um hier in Torgau dabei zu sein, was uns stolz macht.



Was lässt sich zur sportlichen Qualität sagen?

Der Sieger über 10 Kilometer ist mit Dominic Arnold ein gebürtiger Torgauer, der mit etwa 33 Minuten eine Top-Zeit lief und damit sehr beeindruckte. Der Zweitplatzierte kam fünf Minuten später ins Ziel. Es wurden zum Teil schon sehr gute Leistungen abgeliefert, während bei der Firmenstaffel mehr der Spaß und das Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund standen.