"Wir Packen`S an!" - Herbst 2017

Die neue Ausgabe von "Wir Packen‘S an!" im Herbst 2017 stellt wieder insgesamt 12 000 Euro für sechs verschiedene Projekte bereit. Lesen Sie hier alle Infos zur aktuellen Auflage.

Auch in diesem Jahr eröffnen Sparkasse und Heimatzeitunggemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen gleich zwei Mal die Möglichkeit, maximal 4000 Euro für eigene Vorhaben abzuräumen. Insgesamt stehen für die beiden Auflagen 2017 der Aktion „Wir Packens‘S an“ 24 000 Euro zur Verfügung.



Die Aktion wird wieder per Telefon-Voting entschieden.

Nordsachsen. Seit vergangenem Sonnabend läuft die Bewerbungsfrist für „Wir Packen‘S an“, die gemeinsame Aktion von Sparkasse Leipzig und Torgauer Zeitung.



22. August 2017

Nordsachsen. Am 19. August startet die Herbstauflage der gemeinsamen Aktion von Sparkasse Leipzig und Torgauer Zeitung. Es geht wieder um insgesamt 12 000 Euro für gemeinnützige Projekte in der Region.



18. August 2017

Nordsachsen. „Wir Packen‘S“ an und ZeiKiS gehen in die jeweils nächste Runde. Am 28. August fällt der Startschuss fürs Schulprojekt, Bewerbungen für „Wir Packen‘S“ werden ab 19. August entgegen genommen.



8. August 2017