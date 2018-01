"Wir bitten Sie, die Entscheidung zu überdenken"

Torgau. Ihre Hoffnung ist es, das Unternehmen davon zu überzeugen, die Schließung der Filiale auf dem Torgauer Marktplatz rückgängig zu machen. Ihre Gründe haben Bettina Klein, Vorsitzende des Torgauer SPD-Ortsvereins, und Dr. Frank Henjes, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, im folgenden Schreiben dargelegt, das auch dem Sparkassenchef dieser Tage zugehen soll.

Sehr geehrter Herr Dr. Langenfeld,

in den vergangenen Wochen wurden wir von vielen Bürgerinnen und Bürgern aus Torgau und Umgebung angesprochen und gebeten, uns dafür einzusetzen, dass die Schließung der Service-Außenstelle unserer Sparkasse am Torgauer Marktplatz wieder zurückgenommen wird.

Vor allem die Innenstadthändler und Gaststättenbetreiber mit ihren Gästen und Touristen äußerten ihr Unverständnis und waren zum Teil erbost über den Umstand der Schließung der Sparkassenservicestelle.



Es widerspricht den vielfältigen Bestrebungen, unser Stadtzentrum zu beleben und zu entwickeln, z.B. durch die Tätigkeit eines Innenstadt-Managers, und muss unter diesem Gesichtspunkt als kontraproduktiv gewertet werden. Viel wird unternommen und investiert, um die touristische Attraktivität unserer schönen Renaissancestadt zu steigern. Die zahlreichen und zum Teil einzigartigen musealen Einrichtungen des Torgauer Museumspfades, die verschiedenen historischen Gedenkstätten, Ausstellungen und Bildungsstätten befinden sich fast ausschließlich im Zentrum der Altstadt. Wir möchten an die Gründungsgeschichte der Sparkassen erinnern, die von den Anfängen im 19. Jahrhundert an bis heute mit den Gemeinden eng verbunden sind, ja gar von den Gemeindeverbänden betrieben wurden und diese für die Sparkassen die Haftung trugen. Es ist uns bewusst, dass eine ökonomische Dienstleistungstätigkeit der Banken durch die derzeitige europäische Zinspolitik grenzwertig erschwert wird.



Trotzdem bitten wir Sie in Anbetracht der folgenden Aspekte, die Entscheidung in Ihrem Vorstand erneut zu beraten und zu überdenken: Im vergangenen Jahr haben mindestens 75 000 Touristen unsere Stadt besucht und über 1500 Stadtführungen gebucht. Zentraler Ausgangspunkt war und ist dabei immer die historische Altstadt und der Markt.

An den Flussanlegern der Elbe machen jedes Jahr ca. 50 Mal Kreuzfahrtschiffe mit in- und ausländischen Gästen fest

Viele Besucher nutzten die Dienstleistungen der Sparkasse am Markt. Für ortsfremde Besucher und Reisegruppen mit einem eng gestrickten Zeitplan ist der Weg zur Filiale am Friedrichplatz zu weit und zeitraubend. Hinzu kommt, dass auch viele ältere Touristengruppen unsere Stadt besuchen und für ihre Einkäufe und Restaurantbesuche bevorzugt Bargeld nutzen, das sie bislang auf kurzem Weg in Ihrer Filiale am Markt abheben konnten. Aber auch die Torgauer und die Besucher aus der nahen Umgebung haben den Service der Sparkasse am Markt gern genutzt, beispielsweise an den wöchentlichen Markttagen. Wir glauben, dass die Einschränkung derartiger Serviceleistungen für die Torgauer Bürger und die zahlreichen Besucher unserer Stadt ein Schritt in die falsche Richtung ist.



Sehr geehrter Herr Dr. Langenfeld, Sie selber haben einmal erklärt, was alles zum „genetischen Code“ der Sparkasse gehört – der öffentliche Auftrag und die Sorge ums Gemeinwohl. Sie versicherten, dass das Vertrauen Ihrer Privat- und Firmenkunden eine Verpflichtung für Sie ist und dass die Sparkasse Leipzig hier seit 190 Jahren zu Hause ist und sich genauso lange für die positive Entwicklung der Region einsetzt.

Wir vertrauen auf Ihr Wort und bitten Sie daher, die Schließung der Sparkassen-Servicestelle am Torgauer Markt rückgängig zu machen.