Torgau. Nach viel Stau und viel Regen bei der Anreise brachten die Torgauer Gastgeber ihren Sindelfinger Gästen am Donnerstagabend sowie am gestrigen Freitag ein Viel an Gastfreundschaft entgegen.

Auf Initiative des Vereins „Initiative Städtepartnerschaften Sindelfingen“ (ISPAS) weilen noch bis zum morgigen Sonntag gut 40 Gäste aus Torgaus Partnerstadt in der Großen Kreisstadt. Die Bürgerfahrt, deren Plätze sehr schnell belegt waren, steht ganz im Zeichen der Reformation. Das wurde auch gestern zum offiziellen Empfang im Rathaus deutlich: Bei diesem wurden die Gäste unter anderem mit einem Film, den Schüler des Johann-Walter-Gymnasiums im Zuge des Theaterprojekts „HerrInnen Käthe“ produzierten, auf die Rolle Torgaus für die Reformation eingestimmt.

In der Hauptrolle: Katharina von Bora beziehungsweise Luther. Doch „Käthe“ sollte es gestern nicht nur als Bewegtbild geben. So sorgte schließlich eine entsprechend ausstaffierte Silvia Meinel vom TIC dafür, dass die Sindelfinger vorm gemeinschaftlichen Abend im Schloß-Café und einem Orgelkonzert mit Ekkehard Saretz in der Schlosskapelle noch eine historische Stadtführung mit Katharina erleben konnten.

Doch schon zuvor zeigte sich ISPAS-Chefin Brigitte Stegmeier von Torgau begeistert. Und Alexandra Keller, die ebenso im Verein aktiv ist, pflichtete ihr bei. „Wir fühlen uns hier pudelwohl“, sagte Keller. Am heutigen Samstag begeben sich die Sindelfinger auf Entdeckungstour nach Wittenberg. Nach der Anreise über Erfurt will man morgen auf der Heimtour noch einen Halt in Weimar einlegen.