Torgau. Mit sanften Klängen eröffnete der Chor die Andacht des ökumenischen Neujahresempfangs an diesem Sonntag. Pfarrerin Christiane Schmidt, Diakon Günther Friedrich und Gemeindereferentin Christina Neupert führten durch die Andacht. „Wir haben 2017 viel erlebt. Viele Besucher empfangen, Konzerte gefeiert, Musiker versorgt und doch das ganz normale Gemeinedeleben weitergelebt“, sagte Christiane Schmidt. Viel sei geschehen, und vieles, wofür man dankbar sein kann. So dankte sie den Gästen, die dazu beigetragen haben, dass das Jahr 2017 so positiv verlief. Denn die Gäste bei diesem ökumenischen Neujahresempfang waren die ehrenamtlichen Helfer. Gemeindereferentin Christina Neupert begann ihre Ansprache mit einem Gedicht von Ulrich Schaffer. „Ein Stein der ins Wasser fällt zieht Kreise. Vielen ist es gar nicht bewusst, dass wir mit unserem Tun und Handeln unser Umfels beeinflussen. Wir formen die Welt. Jeder Einzelne von uns“, betonte sie. Sie wollten im Namen aller Hauptamtlichen Danke sagen.

Die Sternsinger waren an diesem Sonntag wieder ein Teil der Andacht. Sie sammelten für die Kinder in Not in fremden Ländern. Dieses Mal unter dem Motto „Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und Weltweit.“ Im Jahr 2016 konnten mit den Spenden, die die Sternsinger gesammelt haben, rund 1600 Hilfsprojekte in 107 Ländern gefördert werden.

Im Anschluss der Andacht ging es in den Plenarsaal von Schloss Hartenfels. Hier führten die Gäste gleich intensive Gespräche. Doch bevor es mit den Gesprächsrunden richtig los ging, nutzten Christiane Schmidt, Günther Friedrich und Christina Neupert noch einmal die Gelegenheit, um an die Ereignisse im Jahr 2017 zu erinnern. So zum Beispiel an die ökumenische Bibelwoche, die ökumenische Friedensdekade oder an den „Danke-Abend“, wie er auch am Sonnabend gefeiert wurde.

Für den kulturellen Beitrag sorgten die Falkenberger Tanzmäuse, die mit flotten Tanzeinlagen die Gäste unterhielten. Im Anschluss wurde das Buffet eröffnet und die Gespräche dauerten bis in die Abendstunden.