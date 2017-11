"Wir gönnen unseren Mitarbeitern freie Tage"

Heiligabend fällt bekanntlich in diesem Jahr auf einen Sonntag. Somit stehen Last-Minute-Geschenke-Käufer, Supermarktkunden und einige Ladenbesitzer vor der Frage: Sollen wir die Geschäfte am Heiligabend öffnen oder nicht? Obwohl Sonntag ist, gilt in vielen Bundesländern, darunter Sachsen, eine Sonderregelung für Supermärkte aber auch für andere Geschäfte. Discounter Aldi entschied, seine Märkte geschlossen zu lassen. Lidl folgte, andere Ketten wie Edeka überlassen die Entscheidung den Marktleitern vor Ort.

TZ hörte sich um, wie das Ganze in Torgau gehandhabt wird und holte Stimmen ein:

Elke Ullrich, PEP, Center-Managerin: „Das PEP hat am 24. Dezember definitiv zu. Es dürften ja Anbieter von Lebensmitteln, Blumen, Zeitungen etc. für drei Stunden öffnen. Aber das ist eine unternehmerische Entscheidung. Wir sind als Verwaltung nur für die Organisation zuständig. Wenn ein Anbieter gesagt hätte, wir möchten das tun – hätten wir es absichern müssen. Aber die Entscheidung fiel frühzeitig dagegen. Ich persönlich finde das auch gut. Das PEP ist von Montag bis Sonnabend durchgängig bis 22 Uhr geöffnet. Andere Geschäfte in der Innenstadt sind auch da. Wer es bis dahin nicht schafft, seine Geschenke zu kaufen, ist selber schuld. (lacht) Weihnachten kommt ja auch immer so plötzlich!

Stefanie Schmidt, Edeka: „Nach Information der Edeka-Zentrale haben alle Märkte, die wir in Eigenregie betreiben, geschlossen, so auch der Markt in Torgau. In erster Linie möchten wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, das Fest in Ruhe und mit der Familie zu genießen. Andererseits dürften wir nach der Sonderregelung nur drei Stunden öffnen, was für einen solch großen Markt mit viel Aufwand verbunden wäre. Man müsste ja alles frisch bereithalten. Aber im Mittelpunkt stehen natürlich die Mitarbeiter.

Sindy Albrecht, Kaufland Torgau, Turnierplatzweg: Wir haben Heiligabend nicht geöffnet. Es gibt da ja die vom Bund beschlossenen Sonderregelungen mit den entsprechenden Ausnahmen. Wir hätten ohnehin nicht den ganzen Tag unsere Waren anbieten dürfen.

Frieder Francke, Croissanterie Torgau: Wir werden auch geschlossen haben und möchten, dass ein bisschen weihnachtliche Ruhe einkehrt. Ich denke mal, den 24. Dezember braucht niemand zum Einkaufen. Wir hatten mal ganz am Anfang darüber nachgedacht, aber dann gemerkt, dass es völlig unnötig ist. Da gönnen wir lieber unseren Mitarbeitern ein schönes Weihnachtsfest und gehen davon aus, dass die Kunden Verständnis haben. Ich kenne hier in Torgau kein Geschäft, dass Heiligabend öffnet.

Marian Wendt, CDU-Bundestagsabgeordneter: Ladenöffnungszeiten liegen in Kompetenz der Länder. Grundsätzlich ist geregelt, dass Geschäfte an zwei Advents-Sonntagen im Dezember geöffnet haben dürfen, allerdings dürfen diese Sonntage nicht direkt hintereinander liegen. Dazu bedarf es auch der Genehmigung durch die Behörden. Am 24. Dezember darf halbtags geöffnet werden, außer der Heiligabend fällt auf einen Sonntag, so wie dieses Jahr. Dann wiederum dürften nur Verkaufstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen, Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel anbieten und Verkaufsstellen mit Zeitungen, Blumen, Bäckereiprodukten etc. für höchstens drei Stunden zwischen 7 Uhr und 14 Uhr geöffnet sein. Ich denke, das ist eine gute Regelung. Wer Geschenke kaufen möchte, hat vorher genug Zeit. So können die meisten doch drei Tage in Ruhe mit der Familie genießen.

Ann-Sophie Schäfer, Kreispfarrerin: Ich bin dagegen, dass die Läden an jenem Sonntag öffnen. Ohnehin ist diese Schenke-Wut etwas, das ich relativ kritisch sehe. Es sollte an diesem Tag um etwas anderes gehen. Generell in diesen Wochen. Dass unser Konsum-Bedarf so steigt, wo doch diese Zeit nach christlichem Verständnis eher eine Fastenzeit ist, finde ich bedauerlich. Es sollte Zeit bleiben für innere Einkehr, für Familie und Wohlbefinden. Stattdessen stecken viele im Geschenke-Stress.