"Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten am Lutherweg bis 25. Mai beendet sind"

TZ: Wie soll die offizielle Eröffnung ablaufen?

R. Vetter: Treffpunkt ist am Himmelfahrtstag um 9 Uhr in Döbrichau. Vor der Kirche soll aus diesem Anlass eine Luther-Eiche gepflanzt werden. Danach geht es gemeinsam mit dem Fahrrad auf Luthers Spuren zur „Lößfurth“. Das ist eine kleine Waldlichtung, an der sich die Wege nach Döbrichau, Rehfeld, Löhsten und Beyern gabeln. Alljährlich findet dort zu Himmelfahrt, übrigens in diesem Jahr zum 20. Mal, ein Familienfest statt. Ausrichter dieses Events in diesem Jahr ist der Ortsteil Rehfeld. Der offizielle Beginn ist 10.30 Uhr.

Wie weit sind die Arbeiten an der Wegstrecke vorangeschritten?

Auf sächsischer Seite läuft derzeit der Ausbau. Im Blickpunkt stehen drei Teilstücke – von Döbrichau in Richtung Lößfurth, von der Falkenstruth in Richtung Rehfeld und ein Teilstück bei Döbrichau. Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten bis zum 25. Mai abgeschlossen sind.

Können Sie noch einmal kurz etwas zur Finanzierung sagen?

Die Realisierung erfolgt mit Hilfe von Zuwendungen des Freistaates Sachsen und von Eigenmitteln der Gemeinde Beilrode. Beim Lehr- und Erlebnispfad „Auf Luthers Spuren“ von Torgau nach Herzberg handelt es sich um ein länderübergreifendes Projekt.