"Wir haben Freunde gewonnen, keine verloren"

TORGAU. Es gibt eine Sache, da sind die Männer und Frauen vom SC Hartenfels 04 Vorreiter. Auch im Vergleich über die Stadtgrenzen hinaus. Seit Dezember 2015, also seit etwas mehr als eineinhalb Jahren, engagiert sich der Verein in der Flüchtlingshilfe. Und damit länger, als viele andere Institutionen.

Karsten und Norman Wehner, Vater und Sohn, sind die Hauptakteure, kümmern sich um die Organisation von allem, was dahintersteckt. „Ausschlaggebender Punkt“, das sagen beide, „war allerdings unser Vereinspräsident Sören Wachsmann. Er hatte gesagt, dass wir irgendetwas tun müssen, um uns zu engagieren.“ Was ein Sportverein tun kann, liegt auf der Hand – nur die Frage nach dem Wie stellte sich. „Wir haben also eine Woche lang überlegt und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir uns am besten erstmal in der damals noch recht neuen DRK-Gemeinschaftsunterkunft am Stadtpark vorstellen“, so Norman Wehner. Also machten sich die Wehners eines Abends gemeinsam mit ihrem Präsidenten auf, um mit den Flüchtlingen über ihre Ideen zu sprechen.

„Ziemlich schnell wurde dann klar“, führt Vater Karsten fort, „dass ein großes Interesse am Fußballspielen besteht.“ Und so wurde für Januar gleich das erste Training angesetzt. Beim ersten Mal waren es 30 Leute, danach pegelte sich die Zahl bei 20 bis 25 Spielern ein, die regelmäßig am Montagabend in der Sporthalle am Wasserturm zusammenkamen.

„Doch die Leute erstmal anzulocken, ist eine Sache – sie bei der Stange zu halten eine ganz andere“, sagt Vater Wehner. Doch auch das ist dem Gespann gelungen: Noch heute trainiert regelmäßig eine Gruppe Asylbewerber im Hartenfelsstadion, teilweise zusammen mit der zweiten Mannschaft. Einige haben sogar den Sprung geschafft und sind in den Spielbetrieb eingestiegen, fahren regelmäßig mit zu Punktspielen. Selbst für die erste Mannschaft.

Doch bis dahin war es ein weiter Weg. „Es war ein Riesenengagement vom Verein notwendig, um gerade in der Anfangszeit alles zu stemmen“, erinnert sich Norman Wehner. „Das ging ja schon los bei Sportsachen und Fußballschuhen. Die meisten hatten ja nichts. Aber wir hatten zum Glück tatkräftige Sponsoren, die da ausgeholfen haben“, so der Hartenfelser. „Dann war gerade im Winter das Problem, die Leute zum Training zu holen und wieder zurückzuschaffen“, schildert er. „Die frühe Dunkelheit, Kälte und Glätte – das kannten die Leute ja alles gar nicht.“ Also wurde ein Fahrdienst eingerichtet, der Vereinsbus musste herhalten. Den finanziellen Aufwand dafür deckte eine 1000-Euro-Spende von der Egidius-Braun-Stiftung des Deutschen Fußbalbundes.

Mit der Eingliederung der Flüchtlinge leisten die Wehners wertvolle Integrationsarbeit. „Man merkt ganz deutlich, wie sich nicht nur das Deutsch verbessert“, weiß Wehner junior. Natürlich ist das nicht in erster Linie auf die Arbeit am Sportplatz zurückzuführen. Wohl aber auf die sozialen Kompetenzen, die sich die jungen Flüchtlinge mehr und mehr aneignen. „Verantwortung gegenüber Teammitgliedern, Respekt für Mitspieler und Gegner, Umgangsformen, Kontrolle der Aggressivität – das bekommen sie hier alles vermittelt.“

Und was gibt es als Gegenleistung? „Dankbarkeit“, sagt Karsten Wehner bestimmt. „Die meisten wissen, dass sie hier mehr lernen als nur Fußballspielen.“ Auch die eine oder andere Einladung zum gemeinsamen Essen daheim wurde bereits ausgesprochen. Natürlich gebe es immer auch ein paar unbelehrbare Einzelfälle, aber die würden sich zumeist von alleine schnell wieder verziehen, wenn sie merken, dass es nicht passt.

Zwar stehen die Wehners und die Vereinsführung des SC Hartenfels der Integration von Flüchtlingen sehr offen gegenüber, doch das heißt noch lange nicht, dass das für alle gilt. „Anfangs gab es ein paar negative Reaktionen, als das Training mit dem der Zweiten zusammengelegt wurde“, muss Karsten Wehner eingestehen. Das sei mittlerweile aber nicht mehr so. „Erstaunlicherweise“, ergänzt er, „hat sich das Thema auch bei Auswärtsspielen beruhigt.“ Auf fremden Plätzen sei es immer wieder zu Anfeindungen gekommen.

Durch die eine oder andere Streiterei, so sagt es Norman Wehner, habe es zwar ab und an auch mal böses Blut gegeben. „Wir haben dadurch aber keine Freunde verloren, sondern nur neue dazugewonnen.“ Auch das sei ein Grund, warum man bei Hartenfels auch zukünftig weiter ein Aktivposten bei der Integration von Flüchtlingen sein will. Man lerne dadurch schließlich auch selber dazu. Und: „Wenn man so etwas macht, dann muss man es auch richtig tun“, sagt er, um anzufügen: „Wenn es eine Belastung wäre, dann würden wir es nicht mehr tun.“