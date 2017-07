"Wir haben ein Problem mit linker Gewalt"

Donnerstag, 13. Juli 2017

Nick Leukhardt

Nordsachsen/Hamburg. Fliegende Steine, brennende Autos, zerbrochene Schaufensterscheiben. Man konnte sich in der letzten Woche kaum der Bilder entziehen, die von den Protesten in Hamburg durch alle Medien gingen. Doch wo hört eigentlich Demonstration auf und wo fängt Krawall an? Die TZ hat mit einigen Persönlichkeiten des Landkreises gesprochen und nachgefragt, wo diese denn die Grenze ziehen: