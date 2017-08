"Wir halten jetzt auch bei Kaufland"

Belgern/Torgau. Sieben neue Haltestellen steuert die Omnibusverkehrsgesellschaft „Heideland“ seit einigen Wochen in Torgau und Umgebung an. Das ist Teil der Angebotserweiterung des landkreiseigenen Unternehmens. Diese firmiert unter dem Titel „Nordsachsen bewegt.“

In Belgern hatten Anwohner der Heinrich-Heine-Straße zunächst überrascht reagiert, als plötzlich in Höhe ihres Wohnblocks auf der Straße nach Neußen zwei Haltestellen-Schilder von der Neuerung kündeten. „Dieser zusätzlich Halt der Linie 764 dient der besseren Erreichbarkeit des Wohngebiets“, erklärt Jakob Schwan, Angebotsplaner der OVH. Dass die Einrichtung der Haltestelle etwas mit den Asylbewerbern zu tun hat, die in der Heinrich-Heine-Straße wohnen, verneint er in diesem Zusammenhang. Bevor das Landratsamt als zuständige Behörde die Haltestelle angeordnet hatte, gab es vor Ort Begehungen, an denen unter anderem Vertreter von Polizei, OVH und Stadtverwaltung teilnahmen. Jetzt, wo die Haltestelle Realität ist, muss die Stadt Belgern-Schildau dafür Sorge tragen, dass sie gemäß den Vorschriften ausgebaut wird.

Gleich vier neue Haltestellen verpasste „Nordsachsen bewegt“ der Großen Kreisstadt Torgau. Eine davon sorgte besonders für Aufsehen: die in der Sindelfinger Straße. Die erste Aufregung dort sollte sich allerdings inzwischen gelegt haben. Für die Anwohner sah es zunächst so aus, als würde ihre Straße nicht nur zur Einbahnstraße sondern sie müssten künftig auch noch auf zahlreiche Parkplätze verzichten. „Das Parkverbot am Straßenrand war zeitlich bis zur endgültigen Umsetzung der Einbahnstraßenregelung begrenzt“, erklärt Jakob Schwan.

Inzwischen dürfe auch am Straßenrand wieder geparkt werden. Genau genommen sei der Erhalt der Parkplätze sogar der Grund dafür gewesen, dass die Stadt Torgau auf die Einbahnstraßenregelung gedrängt habe. Bedient wird die neue Haltestelle von der Plus-Bus-Linie 759, die zwischen Greudnitz und Torgau verkehrt. Außerdem neu auf dieser Linie sind in Torgau die Haltestellen Turnierplatzweg, Röhrweg und Brauhauspark. Aus Sicht von OVH-Geschäftsführer Joachim Hoffmann eine klare Verbesserung: „Wir halten jetzt auch bei Kaufland“, freut er sich. In Dommitzsch wurde die Linie um die Haltestelle Leipziger Straße erweitert.

Komplett neu ist die Linie 785 von Torgau über Schildau nach Dahlen. Diese bindet unter anderem auch die Reha-Klinken in Schmannewitz mit an.