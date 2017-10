"Wir hatten einen stabilen Sommer"

Dommitzsch/Prettin. Jürgen Kollin hat seit drei Jahren die Fähre in Prettin gepachtet und inzwischen einiges erlebt. Technische Probleme und Mängel an den Buhnen zerrten lange an den Nerven. TZ sprach mit ihm:



TZ: Wie lief der vergangene Sommer für das Team der Elbfähre Prettin?

J. Kollin: Wir hatten mehr Kunden als sonst, was der Tatsache geschuldet ist, dass die Fähre in Pretzsch seit längerer Zeit nicht verkehrt. Davon konnten wir natürlich profitieren. Zu Sommeranfang lief es noch nicht so gut. Aber letztlich wurde es ein stabiles Jahr. Ich bin langsam zufrieden, wie es läuft.



Hatten Sie sich die Situation so vorgestellt, als Sie die Fähre vor drei Jahren zur Pacht übernahmen?

Eigentlich schon. Ich habe drei Mitarbeiter im Team, bin selbst aber nur als Springer auf der Fähre tätig – also wenn Not am Mann ist. Sonst verdiene ich meine Brötchen mit Hausmeisterdiensten.



Bereitete der niedrige Wasserstand der Elbe Probleme?

Für die Fähre kaum. Wir konnten zwar nicht immer die volle Last transportieren, hatten aber keine Ausfallzeiten. Schwieriger ist es für die Berufsschifffahrt. Inzwischen kommt bei gestiegenem Pegel ab und zu wieder mal ein Transportschiff vorbei damit wir nicht ganz und gar vergessen, dass es sich um die Elbe handelt (lacht).