"Wir laufen so lang bis wir nicht mehr können"

Torgau/Wittenberg. „Am Montag hatte die Wintergrüne die Steinadler und Eisvögel zu Besuch, bevor sie ihre große Reise Richtung Wittenberg antraten.“ Was sich zuerst wie eine Geschichte aus dem Reich der Fabeln anhört, war Anfang der Woche tatsächlich so in Torgau passiert. Nur, dass es keine Tiere waren, die Matthias Grimm-Over, der Regionsvorsitzende des VCP im Raum Torgau, begrüßen durfte. Es waren Pfadfinder.



Der Stamm „Eisvögel“ aus Leipzig und die „Steinadler“ aus Dresden Neustadt hatten Torgau ausgesucht, um von dort aus Richtung Wittenberg zu starten. Einen Hike wollte die Truppe, insgesamt aus neun Personen bestehend, durchführen. Großes Ziel: Das VCP-Bundeslager. Dieses wird jedes Jahr in einer anderen deutschen Stadt durchgeführt, eingeladen sind dabei Pfadfinder aus ganz Deutschland. Und in diesem Jahr hatte es sich ein kleiner Teil der Dresdener und Leipziger Pfadfinder gedacht, warum dort nicht einfach hinwandern. „Und da war Torgau dann eben der zentrale Punkt“, erklärt Birgit Hennig, eine Leiterin des Leipziger Stammes belustigt. Außerdem liege Torgau an der Elbe, an der wolle man nämlich entlanglaufen, circa 70 Kilometer bis zur Lutherstadt. Und das alles an zwei Tagen, wohlgemerkt.



Montagabend kam die illustre Gruppe, bestehend aus Pfadfindern der unterschiedlichsten Altersklassen, von Wölfling bis Rover, in Torgau an und wurde von Matthias Grimm-Over und seinem Mitpfadfinder Dieter Kurth am Bahnhof herzlich in Empfang genommen. Anschließend ging es ab in die Wintergrüne 2, wo die Reisegruppe in den Räumlichkeiten der Dauerausstellung unterkommen durfte. Vorher wurde noch die Kirche St. Marien inspiziert, dabei war besonders der Kirchturm ein großes Highlight.



„Eine besondere Freundschaft zwischen unseren beiden Stämmen herrscht eigentlich nicht“, sagt Birgit Hennig. Zwar treffe man sich auf verschiedenen Landes- oder Bundesveranstaltungen und verstehe sich dort auch blendend, außerhalb davon gebe es jedoch keine gemeinsamen Aktionen. Bis jetzt. „Vor drei Jahren war das, da hatten ich und eine Freundin abends am Lagerfeuer die Idee zu diesem Hike,“ erzählt Rahjoh, eine Roverin aus Dresden. „Wir haben uns gesagt, sobald das Bundeslager mal näher bei uns stattfindet, dann ziehen wir das durch. Und nun ist es eben so weit.“ Mit einer Tarp, Proviant und guter Laune im Gepäck, machten sich die Pfadfinder also auf den Weg, Montag Richtung Torgau mit dem Zug, Dienstag dann zu Fuß in Richtung Wittenberg. Immer die Elbe entlang. Doch mit welchen Etappenzielen überhaupt? Das wussten die Pfadfinder selbst noch nicht so genau. „Wir wollen einfach mal sehen, wohin es uns so verschlägt“, erzählt Birgit Hennig. „Wir laufen so lang bis wir nicht mehr können und wenn wir dann keine Lust mehr haben, machen wir Rast.“



Doch was treibt neun Menschen dazu an, drei Tage lang bei unsicherer Wetterlage und ohne sicheren Schlafplatz 70 Kilometer weit zu wandern? „Das Zusammensein“, lautet für Klaus aus dem Stamm Leipzig die Antwort. „Auf so einem Hike wird der Zusammenhalt untereinander derart gestärkt, dass teilweise langjährige Freundschaften entstehen. Man wird mit schwierigen und teilweise auch extremen Situationen konfrontiert, die einen zusammenschweißen und unvergessliche Erinnerungen erzeugen. Außerdem ist es doch toll und spannend, den ganzen Tag draußen unterwegs zu sein, ohne zu wissen wo man am Abend unterkommt.“



Dem hat die 46-Jährige Pfadfinderin Birgit Hennig noch etwas entscheidendes hinzuzufügen: „Für mich ist das Ankommen das schönste am Hiken. Wenn man die Wanderschuhe ausziehen und die Beine hochlegen kann und man weiß, jetzt hab ich es geschafft.“ Und für die 17-jährige Roverin Rahjoh sind es besonders die Menschen, die solche Unternehmungen ausmachen. „Ich freue mich darauf, coole Gespräche mit Leuten zu führen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe.“



Dresden und Leipzig, diese beiden Stämme machten sich von Torgau aus auf in Richtung Bundeslager. Der Torgauer Stamm selbst verzichtete jedoch. „Wir greifen auf die Wunder der modernen Technik zurück und fahren einfach mit dem Auto“, witzelt Grimm-Over lachend. Denn das Bundeslager lässt auch er sich nicht entgehen. Und mit ihm machen sich auch vier Teilnehmer aus der Region auf den Weg. Zwei davon aus Torgau, einer aus Schildau und einer aus Ostelbien.