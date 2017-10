"Wir sind definitiv Gewinner"

Nordsachsen. Nachdem sich in der TZ-Ausgabe am Mittwoch schon die ersten Finalisten geäußert hatten, sind nun auch der zweitplatzierte Kultur- und Freizeitverein Probsthain sowie der auf dem sechsten Rang liegende Verein der Fröhlichen Akkordeon Asse an der Reihe:



„Über das Ergebnis haben wir uns sehr gefreut. Aber es war ein Auf und Ab am Montag. Ich habe mich mit den anderen Mitgliedern immer über den aktuellen Stand ausgetauscht und allen gesagt, dass sie nochmal anrufen sollen“, erzählt der Vorsitzende des Probsthainer Kultur- und Freizeitvereins Matthias Griem. Mit den 3000 Euro soll ein Teil des geplanten Parkplatzes finanziert werden. Die Bauarbeiten starten vorraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres.



Die 1000 Euro der Fröhlichen Akkordeon Asse fließen hingegen unter anderem in den Kauf neuer Instrumente für die geplanten Mitmach-Konzerte. „Ich denke vor allem an größere Trommeln, welche die ganze Familie nutzen können, oder an Decken für Kinder zum Sitzen“, berichtet die Vereinsvorsitzende Jeanette Weitzel glücklich. „Wir haben an der Aktion teilgenommen, um noch mehr Menschen mit unserer Musik begeistern zu können – nicht, um einen bestimmten Platz zu belegen.“