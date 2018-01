"Wir sind doch keine Schädlingsbekämpfer"

Beilrode. Obgleich der Wolf der Jägerschaft große Sorgen bereitet, hat ihm die Afrikanische Schweinepest in den vergangenen Wochen auf der Problemskala den Rang abgelaufen: Auch beim gestrigen Jägerstammtisch des Jagdverbands Torgau in der Beilroder Jagdhütte wurde dies deutlich. Die Sorge vor einem Übergreifen der hochansteckenden Tierkrankheit ist zwar groß, doch Gerd Kettlitz warnt vor einer Panikmache. Dass es zum Ausbruch in Deutschland kommen werde, sei klar. Da würde auch die geforderte Abschussquote für Schwarzwild von 70 Prozent nichts bringen. Kettlitz warnte auch davor, dass Jäger in die Rolle von Schädlingsbekämpfern gerückt werden. Schließlich sei oberstes Ziel der Jägerschaft eine waidgerechte Bejagung. Wilfried Wenzel appellierte an die Jägerschaft, den ohnehin steigenden Schwarzwildbestand durch eine verstärkte Bejagung von Frischlingen zu regulieren.