"Wir sind ein Kommunikationszentrum geworden"

Torgau. Es wurde gegessen, erzählt und zusammen gelacht am Freitag, als der Selbständige Torgauer Unterstützungs- und Betreuungverein für Erwerbslose (S.T.U.B.E.) sein 15-jähriges Bestehen in seinen Räumlichkeiten in der Leipziger Straße feierte. Zahlreiche Gäste waren gekommen und beglückwünschten die Vorsitzende des Vereins, Gabriele Holtorff. Die Torgauer Zeitung unterhielt sich mit ihr unter anderem darüber, wie sich der Verein im Lauf der Zeit entwickelt hat.

TZ: Wen konnten Sie alles als Gäste empfangen?

G. Holtorff: So ziemlich alle, die uns in den letzten 15 Jahren unterstützt haben. Die Geschäftsführer von den Torgauer Wohnstätten, der Wohnbaugenossenschaft und der Volkssolidarität waren ebenso da, wie der Schulleiter des Johann-Walter-Gymnasium die Geschäftsführerin der Stadtwerke Torgau, Vertreter des Grenadiersbataillons, von Blumen Schubert und vom Taxiunternehmen Engelmann. Sie alle haben mit uns zusammen diesen Weg bestritten, ohne sie hätten wir es niemals geschafft.



Wie hat sich die S.T.U.B.E. seit 2002 entwickelt?

Auf jeden Fall zum Guten. Wenn ich überlege, wie wir uns damals gegründet haben, ohne eine richtige Idee, in welche gemeinnützige Richtung wir eigentlich gehen wollen, und jetzt anschaue, was wir geschaffen haben, kann man wirklich stolz sein. Ich habe ein tolles Team um mich herum, und wir helfen wirklich jeden Tag Menschen, denen es nicht so gut geht, wie uns. Wir sind ja mittlerweile nicht mehr nur eine reine Lebensmittelausgabe. Wir sind ein regelrechtes Kommunikationszentrum. Zu uns kann jeder kommen, dem Probleme auf der Seele brennen und wir versuchen so gut es geht zu helfen.



Und wie soll es weitergehen?

Weiter gehen wird es auf jeden Fall. Im Moment befinde ich mich auf der Suche nach einer Nachfolgeregelung, damit ich mich nach und nach zurückziehen kann. Aber dem Verein bleibe ich auf jeden Fall noch eine Weile erhalten.