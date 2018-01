"Wir sind erst am Anfang"

Fußball. Ein spannendes Testspiel zwischen dem TSV 1862 Schildau und dem SV BW Bennewitz gab es am Wochenende in Schildau zu sehen. Schildau ging mit zwei Neuzugängen an den Start.

Am vorigen Wochenende hatte Schildau das Testspiel – Belgern sollte bespielt werden – noch absagen müssen. Sturm Friederieke hatte für Unordnung auf dem Sportgelände gesorgt. Am Sonnabend nun konnte gespielt werden, und Schildaus Trainer Axel Frank hatte den Tabellenersten der Muldentalliga/Leipzig Land, Kreisoberligist Blau Weiß Bennewitz, auserkoren. „Ich möchte mit einer zeitigen und intensiven Vorbereitung auf die Rückrunde das Ziel Klassenerhalt ermöglichen“, so die Worte des Neuen an der Linie.

Mit im Aufgebot waren seine zwei Neuzugänge Pottecz und Jäckel, die in der aktuellen Winterpause wie zuvor der Trainer von Elbaue Torgau zum TSV 1862 gewechselt sind.

Den besseren Spielstart erwischten die Gäste. Bereits in der Anfangsphase des Spiels gelang ihnen per Kopf nach Flanke von rechts das 0:1. Das steckte der Gastgeber aber schnell weg und versuchte, mit gut durchdachter Spielweise den Gegner in die Enge zu treiben. Einer dieser Spielzüge brachte schon kurz nach dem Rückstand den Ausgleich durch Otto. Dieser Treffer machte die Gastgeber aber überraschend etwas nervös.

Prompt fiel im Anschluss an eine Unaufmerksamkeit der Schildauer Abwehrreihe die erneute Bennewitzer Führung. Bis zum Pausenpfiff blieb das Schildauer Spiel zerfahren und etwas undurchdacht. Es hatten sich zu viele Fehler eingeschlichen, die es galt, im zweiten Spielabschnitt abzustellen.

Mit Chancen auf Treffer für beide Seiten begann die zweite Halbzeit. Bennewitz sowie auch Schildau hätten Treffer setzen können, aber hier arbeitete auf beiden Seiten die Hintermannschaft sehr aufmerksam. Mitte der zweiten Halbzeit konnte Schildau dann ausgleichen. Nach einer präzisen Flanke von der rechten Seite konnte Fabritius fast mit dem Hinterkopf den Ball im gegnerischen Kasten versenken.

Weitere Tormöglichkeiten für den TSV ergaben sich, wurden aber nicht genutzt. „Fürs Erste bin ich zufrieden. Sicherlich war mehr möglich, aber wir sind erst am Anfang unserer Vorbereitung“, sagte Schildaus Trainer Axel Frank nach Spielende.



Schildau:

Müther (46. Hammer), Schubert, Kanitz, Reiche, Jäckel, Fabritius, Elbe, Otto /46. Möbius), Rother, Heika (46. Geissler), Pottecz