"Wir sind noch nicht beim Packen"

Der Verein Mitteldeutsche Kirchenstraße hat für das Ausstellungszentrum in der Dübener Straße die Kündigung bekommen und sich mit einem Hilferuf an die Torgauer Zeitung gewandt.

Dommitzsch. Bauamtsleiterin Beate Sonntag erklärte im TZ-Interview anschließend, dass sich der potenzielle Käufer der ehemaligen Fabrikantenvilla bis Anfang November Bedenkzeit erbeten hat. Gestern wollten sich weder Bürgermeisterin noch Bauamtsleiterin zum aktuellen Stand äußern. TZ sprach mit Vereinschef Lysander Pötzsch:



TZ: Ist Ihnen der jetzige Stand bekannt?

L. Pötzsch: Leider auch nicht. Es gibt keine weiteren Neuigkeiten. Ich kann nicht sagen, ob sich der Interessent entschieden hat, die Immobilie zu übernehmen. Auch bei der Suche nach Ersatz-Objekten gibt es keinen Fortschritt. Im Gespräch waren ja auch Räume im unteren Bereich des Landambulatoriums. Es stagniert.



Sind Sie beim Zusammenpacken? Lösen Sie die Museumsräume jetzt auf?

Wir werden die Exponate der einzelnen Ausstellungen noch stehen lassen. Es hieß ja von Seiten der Stadt, dass wir nicht bis Jahresende raus müssen, sondern dass wir in der Dübener Straße noch gewisse Zeit geduldet sind. Ich habe allerdings schon begonnen, das Lager auszuräumen.



Gab es Resonanz nach den Veröffentlichungen in der TZ? Haben vielleicht andere Kommunen Interesse am Ausstellungszentrum bekundet?

Leider nein. Aus der Bevölkerung kamen aber Stimmen, dass viele die Entscheidung der Stadt bedauern und dass ihnen die Auflösung des Ausstellungszentrums leid tut.



Kann man eigentlich die Räume derzeit noch besichtigen?

Nein, das Ausstellungszentrum hat geschlossen. Auf Anmeldung wäre eine Besichtigung aber möglich.