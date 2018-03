"Wir werden keine Online-Schule"

Wie diese neue Technologie funktioniert, welche Vorteile sie bietet und ob sie auch für Leute mit geringen Computerkenntnissen von Bedeutung ist, dass verriet der Leiter der Volkshochschule (VHS) Nordsachsen, Norbert Morch:

TZ: Herr Morch, ganz naiv gefragt, was kann die vhs.cloud alles?

H. Morch: Im Grund funktioniert sie wie jeder andere Cloud-Dienst auch. Soll heißen, man kann an einem Computer Dateien in den Speicher im Internet laden und diese dann von einem anderen Computer abrufen. Außerdem haben wir noch ein Chat-Funktion integriert, mit der sich nicht nur Kursteilnehmer, sondern auch Dozenten, Verwaltungsangestellte der VHS und so weiter digital miteinander unterhalten können.

Und welchen Vorteil hat das ganze dann?

Den, dass man von überall auf die nötigen Kursdaten zugreifen kann. So muss ich zum Beispiel im Urlaub nicht immer meine Bücher oder ausgedruckte Zettel mitschleppen, sondern kann ganz einfach vom Handy, Tablet oder Computer auf die online gespeicherten Daten zugreifen. Und über die Chat-Funktion kann man sich bei Rückfragen mit dem Dozenten kurzschließen. Aber nicht nur für die Kursteilnehmer ist es eine echte Erleichterung. Auch in die Organisationsstruktur des VHS bringt es einen frischen Wind. Hier ist vor allem die Kommunikation der springende Punkt. Über den Chat kann man einfach viel schneller miteinander kommunizieren und die Cloud ermöglicht die schnelle Übermittlung von wichtigen Daten.

Wann wird man als Kursteilnehmer an der Torgauer VHS das erste Mal mit dieser neuen Technik zu tun haben?

Das wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Zum Beginn des neuen Schuljahres, also im August, machen wir uns an die konkrete Planung für die Einbindung der Cloud in die Kurse. Bis dahin machen wir uns mit der Technik vertraut und sammeln Ideen für deren Einsatz. Ab wann dann tatsächlich der erste Kurs damit arbeiten wird, kann ich allerdings jetzt noch nicht sagen.

Bedarf es denn dann bald ausgefeilter Computer-Kenntnisse, um einen Kurs bei der VHS zu belegen?

Nein, auf gar keinen Fall. Wir wollen es nicht so machen, dass die Leute, die nicht mit der Cloud arbeiten können, vollkommen außen vor gelassen werden. Wir sehen die neue Technologie eher als Ergänzung. Die Leute, die weder Smartphone noch Computer haben, können natürlich weiterhin auf die klassische Art und Weise unsere Kurse absolvieren. Zwar werden wir unsere Inhalte immer weiter ins digitale verlagern, aber wir werden keine reine Online-Schule.

Ist denn das Publikum der VHS mit den digitalen Technologien so vertraut, dass sich die Einführung der Cloud wirklich lohnt?

Das kann man definitiv so sagen. Es stimmt zwar, dass wir zu großen Teilen Kunden der älteren Generation haben, aber auch hier gibt es kaum jemanden, der noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen ist. Viele Senioren besitzen heutzutage Smartphones oder Computer und sind gewillt, die Benutzung dieser Geräte auch zu erlernen. Wir bemerken es eigentlich so gut wie nie, dass jemand komplett abstinent von digitaler Technologie lebt.