"Wir wollen Interessenvertreter des Handwerks sein"

Nordsachsen. Liberal gesinnte Unternehmer und Führungskräfte aus ganz Sachsen haben am vergangenen Sonntag in Leipzig einen „Landesverband Sachsen“ des „Liberalen Mittelstands“ gegründet. Im Beisein des Bundesvorsitzenden und Thüringer Bundestagsabgeordneten Thomas L. Kemmerich wurde der Unternehmer Christoph Waitz aus Markkleeberg zum ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt. Dies teilte der Kreisvorsitzende Stefan M. Schieritz gestern in einer Pressemitteilung der TZ mit.



Waitz führt ein Verwertungsunternehmen und gehörte von 2005 bis 2009 dem Deutschen Bundestag an. An der Gründung nahmen 20 Unternehmer und Führungskräfte teil. Anlässlich der Gründungsversammlung erklärte der Vorsitzende Christoph Waitz: „Wir wollen mit unserer Arbeit der Interessenvertreter des Handwerks und Mittelstands in Sachsen sein, der mehr Mittelstandskompetenz in die öffentliche Diskussion bringt. Wir beobachten bei den großen Volksparteien einen dramatischen Rückgang der Wirtschaftskompetenz. In 90 Prozent der politischen Diskussionen wird nur noch über das Verteilen von noch mehr Geld gesprochen, nicht mehr über das Erwirtschaften. Themen wie Gründergeist, Bürokratieabbau und Steuervereinfachung fristen ein stiefmütterliches Dasein. Das wollen wir ändern. Wir wenden uns insbesondere an inhabergeführte Unternehmen, Handwerker und Freiberufler, die sich mit einer freiheitlichen Geisteshaltung für ein attraktiveres Wirtschaftsklima engagieren möchten.



Nur mit wachsenden und starken Unternehmen wird Sachsen in der Lage sein, den Landeshaushalt zu einem höheren Anteil aus eigenen Steuern zu finanzieren und damit unabhängiger von Transfers zu werden. Wir freuen uns auf weitere Mitstreiter für diese Ziele. Als erste Maßnahme werden wir einen Katalog von Vorschlägen zum praktischen Bürokratieabbau in Sachsen erarbeiten.“ Christoph Waitz ist in Heidelberg geboren, hat Jura studiert und zwei Staatsexamen abgelegt. Bei der letzten Bundestagswahl ging er als FDP-Kandidat für unseren Wahlkreis ins Rennen. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Weitere Informationen zum Landesverband: www.liberaler-mittelstand.de, Kontakt für Rückfragen: Stefan M. Schieritz Geschäftsführer/Malermeister, plusmaler GmbH Dorfstraße 1 04880 Elsnig OT Neiden.