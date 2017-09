"Zu viel des Guten"

Torgau. Der fraktionslose LINKE reagierte zur jüngsten Stadtratssitzung mit großem Unverständnis auf die Entscheidung des Ältestenrats, das Thema als Beschlussvorlage nicht in den Stadtrat zu bringen.



Deutrich engagiert sich seit langer Zeit für die Belange der Torgauer Rad AG. Nun also noch eine weitere AG? Das müsse nicht sein, meint Axel Klobe, Fraktionschef der Freien Wähler. „Sowohl in der Stadtratsfraktion als auch bei den Mitgliedern der Freien Wähler Torgau herrscht einstimmig die Meinung, dass eine zusätzliche Arbeitsgruppe nicht zielführend ist“, betonte Klobe gegenüber der Torgauer Zeitung. Die Belange und die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern seien stets Bestandteil in den Beratungen der bestehenden Arbeitsgruppen und anlassbezogen in den kommunalen Gremien und würden dort aufgrund der Bedeutung für die Bürger den höchsten Stellenwert einnehmen. „Eine gesonderte Arbeitsgruppe würde lediglich die Verwaltung zusätzlich beschäftigen, ohne die Ergebniswirksamkeit signifikant zu erhöhen“, ist sich Klobe sicher. Das Einbringen sachkundiger Hinweise in die bestehenden Gremien beziehungsweise auf direktem Wege an die Stadtverwaltung sei nach Meinung der Freien Wähler der effizientere Weg.



„In verschiedenen Gesprächen, unter anderem auch im Ältestenrat, schien die vermutliche Mehrheit der Stadträte gegen die Bildung einer weiteren Arbeitsgruppe zu sein“, erklärte SPD-Fraktionschef Dr. Frank Henjes gegenüber dem Deutrich-Vorschlag. Man sei der Meinung gewesen, dass zu der gut organisierten Torgauer Rad AG gute Kontakte bestünden, sodass anstehende Probleme durchaus in den Ausschüssen und im Ältestenrat behandelt werden könnten. „Unabhängig davon werde ich aber das Thema nochmals in meiner Fraktion zur Diskussion stellen. Eine alternative Lösung wären Rundtisch-Gespräche von Stadträten mit Mitgliedern der Rad AG in größeren Abständen und je nach Bedarf.



Kurz und knapp fiel die Reaktion des LINKE-Fraktionschefs Eberhard Sehrt aus: „Es gibt eine aktive Rad AG, die von uns und anderen Mitgliedern des Stadtrates unterstützt wird. Deshalb brauchen wir nicht noch eine AG.“

Ähnlich sieht es CDU-Vizefraktionschef Konrad Theobald: „Der Antrag des Herrn Deutrich findet in unserer Fraktion keine Zustimmung. Durch die Arbeit in den Ausschüssen haben wir genügend Möglichkeiten, diese Themen zu bearbeiten. Für jede Interessengruppe eine extra Arbeitsgemeinschaft zu gründen, erscheint uns zu viel des Guten.“



Indes hält Peter Deutrich Forderungen vieler Torgauer Bürger nach mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger für berechtigt. „Als kommunaler Interessenvertreter in der Rad AG habe ich beispielsweise meinen bescheidenen Beitrag dafür geleistet, dass in der Stadtratssitzung vom 29. April 2015 ein Beschluss bezüglich Radwegführung im innerstädtischen Bereich gefasst wurde“, erinnert er. Resultat sei gewesen, dass Torgau hinsichtlich einer höheren Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern Fortschritte erreichen konnte. Jedoch zeige die jüngste Auswertung des Fahrradklima-Tests – Stadtrat Claus Höfner (Freie Wähler) hatte die Repräsentativität der Ergebnisse in Frage gestellt –, dass Torgau trotz ermutigender Ansätze zu mehr Radfahrerfreundlichkeit kaum entscheidende Verbesserungen erreichen konnte. Auch seitens der Fußgänger gebe es vielfältige Kritik hinsichtlich deren Sicherheit, insbesonders wegen maroder Fußwege in der Innenstadt und unübersichtlich gestaltete Radwege, findet Deutrich.

Auch wenn das ehrenamtliche Engagement der Torgauer Rad AG von Bestand bleibe, müsse das Thema „Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger“ auf eine breitere Basis in der Torgauer Bürgergesellschaft gestellt werden, gerade in Zusammenhang mit der Durchführung des „Tags der Sachsen“ im kommenden Jahr sowie der Landesgartenschau 2022 komme dem Torgauer Stadtrat zu dieser Thematik eine besondere Verantwortung zu.



Die bereits bestehende Rad AG Torgau zeigte sich über die Ablehnung einer AG „Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger“ enttäuscht. Die Ablehnung im Ältestenrat schätzt die Rad AG als „demokratisch fragwürdig“ ein. Mit jener Entscheidung werde der Eindruck erweckt, dass die Sicherheitsbedürfnisse der Radfahrer und Fußgänger auf der politischen Ebene nur einen nachrangigen Stellenwert hätten, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Zudem halte man die Begründung des Ältestenrats für nicht überzeugend. „Das Vorhandensein bereits bestehender Arbeitsgruppen und die Existenz einer in der Stadt aktiven Bürgerinitiative sind keine stichhaltigen Argumente für eine Ablehnung“, betonte AG-Sprecher Stefan-Felix Winkler. Dadurch werde eine am Gemeinwohl orientierte Zusammenarbeit zwischen parlamentarischer Ebene (Stadtrat) und außerparlamentarischer Initiative (Rad AG) fahrlässig gefährdet.



„Beim Fahrradklima-Test hatte Torgau im Jahre 2014 mit einer Durchschnittsnote von 3,8 den 129. Platz von 292 teilnehmenden Gemeinden mit weniger als 50 000 Einwohnern belegt. Also Schulnote ausreichend! Im aktuellen Test 2016 gaben die Torgauer der Stadt die Note 3,9 – und damit Platz 221 von 364 Kommunen. Das bedeutet weiterhin Stagnation auf niedrigem Niveau. In Anbetracht dieses schwachen Ergebnisses besteht für die Stadt Torgau dringender Handlungsbedarf. Der Ältestenrat darf durch diese Ablehnung des Antrags nicht den Eindruck erwecken, sich der städtischen Verantwortung durch Handlungsverweigerung zu entziehen“, sagte Winkler, der bereits das nächste Ziel fest im Blick hat.



Am kommenden Montag wird in der Kulturbastion die Frage gestellt, ob Torgau ein Herz für den Radverkehr hat. Mit Unterstützung der GRÜNEN-Landtagsfraktion lädt die Rad AG um 19 Uhr zu einer Podiumsdiskussion. Mit dabei sein werden Katja Meier (verkehrspolitische Sprecherin der GRÜNEN-Landtagsfraktion Sachsen) als Moderatorin, Stefan-Felix Winkler, Ulrich Helm (Bauamtsleiter Torgau), Konrad Krause (Geschäftsführer des ADFC Sachsen) sowie Ulrich Patzer (ADFC Leipzig).



Folgende Fragen sollen in der Kulturbastion eine Rolle spielen:

• Welche Anstrengungen unternimmt die Stadt Torgau zur Umsetzung der radfördernden Maßnahmen des Innerstädtischen Verkehrs- und Entwicklungskonzepts?

• Wann erfolgt eine Neuauflage der städtischen Radverkehrskonzeption aus dem Jahr 1992?

• Was wurde von den die Stadt betreffenden Vorschlägen der Radverkehrskonzeption des Landkreises Nordsachsen bisher umgesetzt?

• Welche finanziellen Mittel stehen für den Radverkehr zur Verfügung?

• Wie sieht es mit der Benennung eines/einer Radverkehrsbeauftragten aus?

• Wie ist der Stand bei der Einrichtung einer Radstation am Torgauer Bahnhof?

• Warum hat Torgau in den vergangenen beiden Jahren die 90-prozentige Förderung des Freistaates für kommunale Radverkehrsinfrastruktur nicht genutzt?

• Wie könnte der Freistaat Torgau unterstützen?

• Besteht in Torgau Interesse an einem interkommunalen Austausch in der von der Staatsregierung bereits seit drei Jahren versprochenen Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte?