"Zuerst beim Lieblingsverein"

Als ich dann auf dem Kunstrasenplatz aber Pizarro und Fritz in grün-weißen und lilafarbigen Trikots und ein paar Werderschals im Tor liegen sah, war ich dann doch beruhigt. Also rein ins Vereinsgebäude und einmal gerade durch bis hinter ins Büro. Vier Männer saßen dort an einem runden Tisch. Zwei davon waren der Beilroder Vereinsführung zuzuordnen: Ronny Täsch als Nachwuchsleiter und Gito Panicke. Die anderen beiden waren dem SV Werder zuzuordnen. Sebastian Grunert war der eine, Jugendtrainer bei Werder. Und der andere stellte sich mit „Eilts, hallo“ vor.

Da war er also, Dieter Eilts, Werder-Legende, Ehrenspielführer, mehr als 500 Spiele für den Verein, fast 20 Jahre aktiv für den Klub – und nur für den, denn „Eisen-Dieter“, wie der defensive Mittelfeldspieler aufgrund seiner Kompromisslosigkeit auch genannt wurde, zählt zu den wenigen Spielern im Profibereich, die nie den Verein gewechselt haben. Dazu Leistungsträger in der Nationalmannschaft, die 1996 Europameister wurde und sogar im All-Star-Team des Turniers.

Aber genug der Schwärmerei. Denn einer der ganz Großen war nicht etwa nach Beilrode gekommen, um über alte Zeiten zu plaudern. Vielmehr ging es um die ganz Kleinen. Der 52-jährige Ostfriese ist Leiter der Werder Fußballschule und hatte sich mit seinem Kompagnon auf den weiten Weg von Bremen nach Ostelbien gemacht. Nur, um das Camp vorzustellen. Zu erledigen gab es auf dem Weg nicht viel, denn ein Großteil der anderen rund 20 Camps, die Werder im nächsten Jahr durchführt, sind rund um Bremen gelagert.

Was führt die Delegation von der Weser also nach Beilrode? Verantwortlich dafür ist Ronny Täsch. Auf meine Frage, ob die große Werder-Fahne und das grün-weiße Trikot hier immer im Büro hängen, sagte er, dass die Utensilien seinem Privatinventar angehören. Aber genau da liegt der Hase im Pfeffer. Täsch ist Werder-Fan, „seit Werder damals in den 80er Jahren im Europapokal gegen Lok Leipzig hier war.“ Und obwohl die Leipziger Bremen damals in der 2. Runde aus dem Rennen warfen, hatte er sein Fanherz an die Wesertruppe verloren. Eilts war damals übrigens noch nicht dabei.

„Ich habe mir schon immer Gedanken über eine Fußballschule in Beilrode gemacht“, führt Täsch später aus. „Wir hatten so etwas schon mal in Eigeninitiative, aber das war alles mit sehr viel Aufwand verbunden.“ Und es hat freilich auch nicht die Zugkraft, als wenn ein Bundesligist seine Zelte aufschlägt. „Ich habe mich also hingesetzt und gesucht. Natürlich fängt man da bei seinem Lieblingsverein an“, erzählt er mir. Auf der Homepage des Nordklubs wurde er auch gleich fündig. Eine Mail und einen Tag später gab es gleich die Antwort. „Den Termin, den ich gerne gehabt hätte, Ostern 2018, gab es nicht mehr.

Nachdem ich dann nochmal nachgefragt hatte, ob Ostern im Jahr darauf vielleicht noch was geht oder 2018 in den Herbstferien, haben wir dann etwas Passendes gefunden.“ Ganz unkompliziert. Nach ein paar Telefonaten war dann bereits schon im vergangenen Sommer alles in trockenen Tüchern. „Jetzt waren die Bremer zur Vertragsunterschrift hier und zur Absprache einiger Details“, so Täsch weiter. Der Ablauf des Camps und die Organisation des Rahmens standen noch mal auf dem Prüfstand. Die kurze Zusammenfassung: „Wir müssen uns nur um die Unterkunft der Trainer und das Catering kümmern.“ Zahlen werden aber die Bremer.

Bis zu 100 Kinder können sich für das Camp bewerben. „Normalerweise machen sie bei 70 oder 80 Schluss“, erzählt der FSV-Nachwuchsleiter. „Aber weil wir zusammen mit unserem Kunstrasen drei Plätze haben, wären hier theoretisch auch noch ein paar mehr möglich.“ Aus der Theorie soll auch Praxis werden. Doch 100 klingt viel. Aber Werder zählt erwiesenermaßen trotz gerade schweren Zeiten immer noch zu den bekanntesten und sympathischsten deutschen Vereinen. Sowohl dem einen als auch dem anderen muss man sich als Werderfan bewusst sein. Und dementsprechend groß ist auch die Hoffnung auf ein ausverkauftes Haus, wie es die Fußballer gerne sagen.

In die Werbung will Ronny Täsch in den nächsten Tagen gehen. Den Grundstock soll aber natürlich die eigene Jugend legen. „20 Anmeldungen hab ich schon über Nacht bekommen“, sagt er mir, als wir einen Tag später nochmal telefonierten. Alles Werderaner? „Die Bremer Fangemeinde hier in Beilrode ist zwar schon ziemlich groß, aber wir sind da schon tolerant und lassen auch andere mitmachen“, scherzt er. Aber das sagt ja auch Dieter Eilts (s. nebenstehendes Interview). Der übrigens, tauscht man sich abschließend noch von Werderfan zu Werderfan aus, war ein sehr angenehmer Gast in Beilrode. „Sehr bodenständig – Ostfriese eben“, sagt Täsch.

Info:

Die Werder Fußballschule gastiert vom 12. bis 14. Oktober beim FSV Beilrode. Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahre können mitmachen. Fußballerische Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Neben einem Satz Spielkleidung ist für jeden Teilnehmer die komplette Versorgung im Preis inbegriffen. Anmeldung und weitere Informationen über Ronny Täsch (Tel. 0177 6498798).